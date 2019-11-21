Додано: Чет 21 лис, 2019 17:34

Imagine написав: shapo





Згідно Яси Чингісхана, всі улусні керівники імперії були ЗАБОВ'ЯЗАНІ відвідувати великого Хана



До Каракоруму, на той час столиці імперії, їздили всі, навіть т.з. руССкие князья



Данило до Карокоруму не їздив

Він навідовся лише до Сарая



Зрозумів, чи треба пояснювати?



Та ще, Папа не міг надати титул Короля людині, яка була васалом (чи улусніком) якогось господаря.



Сплюнь московську жуйку. Згідно Яси Чингісхана, всі улусні керівники імперії були ЗАБОВ'ЯЗАНІ відвідувати великого ХанаДо Каракоруму, на той час столиці імперії, їздили всі, навіть т.з. руССкие князьяДанило до Карокоруму не їздивВін навідовся лише до СараяЗрозумів, чи треба пояснювати?Та ще, Папа не міг надати титул Короля людині, яка була васалом (чи улусніком) якогось господаря.Сплюнь московську жуйку.

И где вас таких сейчас учат, у Вятровича?Политически самым главным изменением в Монгольской империи в эти годы было основание Бату ханства Кипчакия в Южной Руси, которое впоследствии стало известно как Золотая Орда.Когда монгольская армия во главе с Бату вернулась в Южную Русь из Венгрии, большинство неджучидских князей со своими военными соединениями отправились назад в Монголию. Некоторые, однако, решили остаться во вновь покоренной стране, которая им нравиласьХотя военное могущество Бату не подлежало сомнению, его положение в монгольской политике было довольно слабым, поскольку от него зависела лишь малая часть монгольской армии и родовых вождей. По необходимости он заключил политический союз с сыном Толуя Мункэ, своим близким другом еще со времен европейской кампании. Однако даже их объединенные усилия смогли лишь оттянуть предвыборное решение относительно кандидатуры Гуюка, но не предотвратить его. К 1246 г. большинство монгольских князей и родовых вождей согласились поддержать Гуюка, и тогда собрался выборный курултай у истоков реки Орхон близ Каракорума. Сославшись на ревматизм, Бату отказался участвовать в нем и остался в Сарае. Он согласился, однако, послать в Монголию брата покойного Юрия II Ярослава (отца Александра Невского), которого он утвердил великим князем владимирским.В 1255 г. в гор. Дрогичине Даниил короновался присланною ему от папы королевскою короною.Даниилу нужна была однако не только корона, а прежде всего военная помощь. Помощь эта не приходила: призывы папы остались без последствий. Тогда Даниил прервал с папою сношения.Между тем надвигалась гроза с Востока. Даниил увидел, что не в силах справиться с этою грозою - предотвратить начавшееся опустошение своей земли татарами. Ему пришлось уступить и бросить все свои мечты. По требованию приднепровского татарского баскака Куремсы Даниил приостановил все свои военные приготовления против татар и срыл укрепления волынских городов (1261).Через несколько лет после того Даниил умер (1264). Вся "большая политика" его таким образом кончилась неудачею; он имел успех только в "малой политике" - борьбе с непосредственными соседями литовцами, которых против него не поддерживали ни монголы, ни крестоносцы - латиняне.Даниил разменялся на повседневные политические мелочи и упустил из рук главные нити исторических событий.