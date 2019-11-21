Додано: Чет 21 лис, 2019 18:17

Говорят Рябошапка очень устал, много неблагодарной критики, негатива, а во Франции дети растут, жена, шато свое есть, что еще надо мужчине.

Из за океана подсказывают, что Касько устойчив к критике, не раз показал себя, профи юрист.

ДумайТе.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.