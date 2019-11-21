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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4692469346944695>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:02

  lapay написав:
  katso написав:Не будет, они на переменах по русски говорят, по крайней мере здесь в Киеве :roll: И они тоже снизу точат учителей не напрягаться и говорить на родном языке. Посмотрим кто кого

Є цікава стаття про спілкування українською/російською в м. Києві:
https://rubryka.com/blog/movne-rozdorizhzhya-kyiv/
Там багато чого цікавого, але по нашому питанню:
Перше, що одразу ж кидається у вічі на наступній гістограмі – залежність вживання суржику від рівня освіти. Цей показник змінюється від 35,19% серед людей, що мають неповну середню освіту, до 11,84% серед тих, хто здобув науковий ступінь.

Остання категорія, окрім того, стала найбільш українськомовною та однією з двох, де українська переважає за поширеністю російську. Іншу склали особи, що мають неповну середню освіту, переважна більшість з яких – школярі.

Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити. :)

Статья по ссылке ни о чём. Это не социология, а профанация. Выводы в некоторых местах притянуты за уши или просто не соответствуют приведенным данным.
От Вас ожидал большего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:17

Re: Політичні дискусії

Говорят Рябошапка очень устал, много неблагодарной критики, негатива, а во Франции дети растут, жена, шато свое есть, что еще надо мужчине.
Из за океана подсказывают, что Касько устойчив к критике, не раз показал себя, профи юрист.
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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:23

  Puente написав:
  freeze написав:......
В Одессе все школы на украинском, что всем за это поднимать ставки, тут за проверку тетрадей хотят надбавки отменять.

Меценаты ни к чему, частная школа экономики из Киева, где обучение ведется на английском, протестовала о новом законе о языках, вроде собиралась закрываться, там англоязычные преподаватели.

Так до приватників закон не стосується - вони ж не видають дипломи державного зразка ...

В Киеве есть школы с преподаванием всех предметов на английском с выдачей аттестата гособразца. Две точно знаю, но, по-моему, ещё есть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:27

  freeze написав:Говорят Рябошапка очень устал, много неблагодарной критики, негатива, а во Франции дети растут, жена, шато свое есть, что еще надо мужчине.

Да шо ж такое. Только работать начали, а уже устали :)
Зеленский устал, Зеленская устала, Рябошапко устал.
Решительно поддерживаю, Зеленских отдыхать в Италию навечно, Рябошапко - во Францию :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:30

  ЛАД написав:
  lapay написав:Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити. :)

Статья по ссылке ни о чём. Это не социология, а профанация. Выводы в некоторых местах притянуты за уши или просто не соответствуют приведенным данным.
От Вас ожидал большего.


А из науки в Украине кроме мовы и фальсифицированной истории что-то осталось?
В области строительной науки полная деградация, знакомый профессор математики из Черновицкого университета периодически ездит в Польшу учить студентов-поляков математике,видимо,не от хорошей жизни.
Понятно, что это очень узкая часть картины которую вижу я.
Но на этой ветке толкутся бывшие ,а .м.б.,действующие ученые и они откроют мне глаза на научный прогресс в современной Украине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:30

Re: Політичні дискусії

Ярошенко вчера выругался:
Педофилы, казнокрады, наркоманы, и эти люди запрещали мне вызывать проституток.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:50

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:От Вас ожидал большего.

Щоб я сам з мікрофоном по Києву блукав? Знайдіть краще посилання, якщо зможете.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:50

Re: Політичні дискусії

Какое жуткое описание сцены насилия в приговоре этому отщепенцу из Слуги народа, оказывается они впятером или вчетвером, я уже сбился сколько их, насиловали беззащитную девушку. Я даже не до читал до конца, ибо омерзительно совсем.
И эта гнида стала народным депутатом, с ума все сошли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:52

  shapo написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити. :)

Статья по ссылке ни о чём. Это не социология, а профанация. Выводы в некоторых местах притянуты за уши или просто не соответствуют приведенным данным.
От Вас ожидал большего.


А из науки в Украине кроме мовы и фальсифицированной истории что-то осталось?

Вам непріємно чути українську мову ? Вы ксенофоб ?
Вятрович вам лично в штаны наложил ?

  shapo написав:В области строительной науки полная деградация, знакомый профессор математики из Черновицкого университета периодически ездит в Польшу учить студентов-поляков математике,видимо,не от хорошей жизни.

А что этот профессор математики сделал для науки ?
Учить поляков - это его предел что ли ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:53

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:ї
Ярошенко вчера выругался:
Педофилы, казнокрады, наркоманы, и эти люди запрещали мне вызывать проституток.

Не розумію я цих слуг. Вигнали одного шанувальника доступних жінок, взяли наступного, зі списку.
Вони ж відразу заяви на звільнення написали, нафіга, питається?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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