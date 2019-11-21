Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перше, що одразу ж кидається у вічі на наступній гістограмі – залежність вживання суржику від рівня освіти. Цей показник змінюється від 35,19% серед людей, що мають неповну середню освіту, до 11,84% серед тих, хто здобув науковий ступінь.
Остання категорія, окрім того, стала найбільш українськомовною та однією з двох, де українська переважає за поширеністю російську. Іншу склали особи, що мають неповну середню освіту, переважна більшість з яких – школярі.
Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних. Так що процес йде і його не зупинити.
Статья по ссылке ни о чём. Это не социология, а профанация. Выводы в некоторых местах притянуты за уши или просто не соответствуют приведенным данным. От Вас ожидал большего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Говорят Рябошапка очень устал, много неблагодарной критики, негатива, а во Франции дети растут, жена, шато свое есть, что еще надо мужчине. Из за океана подсказывают, что Касько устойчив к критике, не раз показал себя, профи юрист. ДумайТе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав:Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних. Так що процес йде і його не зупинити.
Статья по ссылке ни о чём. Это не социология, а профанация. Выводы в некоторых местах притянуты за уши или просто не соответствуют приведенным данным. От Вас ожидал большего.
А из науки в Украине кроме мовы и фальсифицированной истории что-то осталось? В области строительной науки полная деградация, знакомый профессор математики из Черновицкого университета периодически ездит в Польшу учить студентов-поляков математике,видимо,не от хорошей жизни. Понятно, что это очень узкая часть картины которую вижу я. Но на этой ветке толкутся бывшие ,а .м.б.,действующие ученые и они откроют мне глаза на научный прогресс в современной Украине
Какое жуткое описание сцены насилия в приговоре этому отщепенцу из Слуги народа, оказывается они впятером или вчетвером, я уже сбился сколько их, насиловали беззащитную девушку. Я даже не до читал до конца, ибо омерзительно совсем. И эта гнида стала народным депутатом, с ума все сошли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав:Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних. Так що процес йде і його не зупинити.
Статья по ссылке ни о чём. Это не социология, а профанация. Выводы в некоторых местах притянуты за уши или просто не соответствуют приведенным данным. От Вас ожидал большего.
А из науки в Украине кроме мовы и фальсифицированной истории что-то осталось?
Вам непріємно чути українську мову ? Вы ксенофоб ? Вятрович вам лично в штаны наложил ?
shapo написав:В области строительной науки полная деградация, знакомый профессор математики из Черновицкого университета периодически ездит в Польшу учить студентов-поляков математике,видимо,не от хорошей жизни.
А что этот профессор математики сделал для науки ? Учить поляков - это его предел что ли ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой