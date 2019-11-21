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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4692469346944695
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:57

  Puente написав:А оце , напевно для shapo на замітку :
Согласно опросу, опубликованному Антидиффамационной лигой (АДЛ), антисемитские настроения наиболее распространены в Польше, Южной Африке, Украине и Венгрии.
https://detaly.co.il/polsha-yuar-ukrain ... kih-stran/

Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.

Ну ладно, Україна, тут давня історія погромів і лівих терористів, а ПАР як в антисеміти затесалась, чи там телефони тільки у білих є?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:09

  ЛАД написав:
  Puente написав:А оце , напевно для shapo на замітку :
Согласно опросу, опубликованному Антидиффамационной лигой (АДЛ), антисемитские настроения наиболее распространены в Польше, Южной Африке, Украине и Венгрии.
https://detaly.co.il/polsha-yuar-ukrain ... kih-stran/

Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.

Статью вы не читали.
Респондентам был задан вопрос о том, являются ли ряд утверждений «вероятно правдивыми» или «вероятно ложными». Например: «евреи более лояльны Израилю, чем стране, в которой они живут»; «у евреев слишком много власти в деловом мире»; «люди ненавидят евреев из-за их поведения»; «у евреев слишком большая власть над правительством США»; «евреи слишком сильно контролируют мировые СМИ»; «евреи слишком много говорят о Холокосте». Те, кто ответил «вероятно, правдиво» на большинство из 11 вопросов, считались носителями антисемитских настроений.

На основании ответа "вероятно" делать выводы об антисемитизме в Украине - это банальная манипуляция.
ЛАД, тщательнее надо, тщательнее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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