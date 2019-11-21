Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.

Респондентам был задан вопрос о том, являются ли ряд утверждений «вероятно правдивыми» или «вероятно ложными». Например: «евреи более лояльны Израилю, чем стране, в которой они живут»; «у евреев слишком много власти в деловом мире»; «люди ненавидят евреев из-за их поведения»; «у евреев слишком большая власть над правительством США»; «евреи слишком сильно контролируют мировые СМИ»; «евреи слишком много говорят о Холокосте». Те, кто ответил «вероятно, правдиво» на большинство из 11 вопросов, считались носителями антисемитских настроений.