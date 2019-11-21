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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4693469446954696>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:57

  Puente написав:А оце , напевно для shapo на замітку :
Согласно опросу, опубликованному Антидиффамационной лигой (АДЛ), антисемитские настроения наиболее распространены в Польше, Южной Африке, Украине и Венгрии.
https://detaly.co.il/polsha-yuar-ukrain ... kih-stran/

Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.

Ну ладно, Україна, тут давня історія погромів і лівих терористів, а ПАР як в антисеміти затесалась, чи там телефони тільки у білих є?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:09

  ЛАД написав:
  Puente написав:А оце , напевно для shapo на замітку :
Согласно опросу, опубликованному Антидиффамационной лигой (АДЛ), антисемитские настроения наиболее распространены в Польше, Южной Африке, Украине и Венгрии.
https://detaly.co.il/polsha-yuar-ukrain ... kih-stran/

Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.

Статью вы не читали.
Респондентам был задан вопрос о том, являются ли ряд утверждений «вероятно правдивыми» или «вероятно ложными». Например: «евреи более лояльны Израилю, чем стране, в которой они живут»; «у евреев слишком много власти в деловом мире»; «люди ненавидят евреев из-за их поведения»; «у евреев слишком большая власть над правительством США»; «евреи слишком сильно контролируют мировые СМИ»; «евреи слишком много говорят о Холокосте». Те, кто ответил «вероятно, правдиво» на большинство из 11 вопросов, считались носителями антисемитских настроений.

На основании ответа "вероятно" делать выводы об антисемитизме в Украине - это банальная манипуляция.
ЛАД, тщательнее надо, тщательнее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:16

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:На основании ответа "вероятно" делать выводы об антисемитизме в Украине - это банальная манипуляция.
ЛАД, тщательнее надо, тщательнее

Та походу, вони тільки на стаціонарні телефони дзвонили. В ПАР отримали білу аудиторію, а в нас гомосовєтікус, а в Совку ніякиого антисемитезму не було, це ж всі знають, там жили виключно інтернаціоналісти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:31

  freeze написав:Какое жуткое описание сцены насилия в приговоре этому отщепенцу из Слуги народа, оказывается они впятером или вчетвером, я уже сбился сколько их, насиловали беззащитную девушку. Я даже не до читал до конца, ибо омерзительно совсем.
И эта гнида стала народным депутатом, с ума все сошли.

Ссылку не дадите?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:33

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  freeze написав:Какое жуткое описание сцены насилия в приговоре этому отщепенцу из Слуги народа, оказывается они впятером или вчетвером, я уже сбился сколько их, насиловали беззащитную девушку. Я даже не до читал до конца, ибо омерзительно совсем.
И эта гнида стала народным депутатом, с ума все сошли.

Ссылку не дадите?


Копия приговора: http://bit.ly/2O58CWi
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:35

  lapay написав:
  ЛАД написав:От Вас ожидал большего.

Щоб я сам з мікрофоном по Києву блукав? Знайдіть краще посилання, якщо зможете.

Конечно, нет. Самому смысла нет.
Ссылку не найду, такие исследования не попадались. Хотя было бы интересно.
Но, видно, заказчиков на такое нет. Зачем? Проще заставить, кому нужны и интересны привычки и желания людей.
Но и Ваша ссылка бесполезна. Это только повод для спекуляций.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:41

  freeze написав:И эта гнида стала народным депутатом, с ума все сошли.

Да, сошли. Сошли те, кто голосовал за Зеленского.
Сошли с ума те, кто в заслугу Зеленскому писал роспуск предыдущего парламента.

Зеленский напрямую виновен в данной ситуации.
Сам парламент распустил, под него же формировали Слугу Народу, с его стороны не было никакого контроля. Так спешили на волне эйфории
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:42

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Puente написав:А оце , напевно для shapo на замітку :
Согласно опросу, опубликованному Антидиффамационной лигой (АДЛ), антисемитские настроения наиболее распространены в Польше, Южной Африке, Украине и Венгрии.
https://detaly.co.il/polsha-yuar-ukrain ... kih-stran/

Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.

Статью вы не читали.
Респондентам был задан вопрос о том, являются ли ряд утверждений «вероятно правдивыми» или «вероятно ложными». Например: «евреи более лояльны Израилю, чем стране, в которой они живут»; «у евреев слишком много власти в деловом мире»; «люди ненавидят евреев из-за их поведения»; «у евреев слишком большая власть над правительством США»; «евреи слишком сильно контролируют мировые СМИ»; «евреи слишком много говорят о Холокосте». Те, кто ответил «вероятно, правдиво» на большинство из 11 вопросов, считались носителями антисемитских настроений.

На основании ответа "вероятно" делать выводы об антисемитизме в Украине - это банальная манипуляция.
ЛАД, тщательнее надо, тщательнее

Статью читал.
Выводы делал не я.
Но считаю, что по ответам на такие вопросы вывод сделать можно.
Тщательнее надо, тщательнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:44

  lapay написав:...........
Ну ладно, Україна, тут давня історія погромів і лівих терористів, а ПАР як в антисеміти затесалась, чи там телефони тільки у білих є?

А чем Вас удивляет ЮАР?
Или Вы считаете, что негры не могут быть антисемитами?
И вообще, Вас сильно волнует ситуация в ЮАР? Собираетесь туда переезжать? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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