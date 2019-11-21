Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.
Статью вы не читали.
Респондентам был задан вопрос о том, являются ли ряд утверждений «вероятно правдивыми» или «вероятно ложными». Например: «евреи более лояльны Израилю, чем стране, в которой они живут»; «у евреев слишком много власти в деловом мире»; «люди ненавидят евреев из-за их поведения»; «у евреев слишком большая власть над правительством США»; «евреи слишком сильно контролируют мировые СМИ»; «евреи слишком много говорят о Холокосте». Те, кто ответил «вероятно, правдиво» на большинство из 11 вопросов, считались носителями антисемитских настроений.
На основании ответа "вероятно" делать выводы об антисемитизме в Украине - это банальная манипуляция. ЛАД, тщательнее надо, тщательнее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:На основании ответа "вероятно" делать выводы об антисемитизме в Украине - это банальная манипуляция. ЛАД, тщательнее надо, тщательнее
Та походу, вони тільки на стаціонарні телефони дзвонили. В ПАР отримали білу аудиторію, а в нас гомосовєтікус, а в Совку ніякиого антисемитезму не було, це ж всі знають, там жили виключно інтернаціоналісти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Какое жуткое описание сцены насилия в приговоре этому отщепенцу из Слуги народа, оказывается они впятером или вчетвером, я уже сбился сколько их, насиловали беззащитную девушку. Я даже не до читал до конца, ибо омерзительно совсем. И эта гнида стала народным депутатом, с ума все сошли.
Ссылку не дадите?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Какое жуткое описание сцены насилия в приговоре этому отщепенцу из Слуги народа, оказывается они впятером или вчетвером, я уже сбился сколько их, насиловали беззащитную девушку. Я даже не до читал до конца, ибо омерзительно совсем. И эта гнида стала народным депутатом, с ума все сошли.
Щоб я сам з мікрофоном по Києву блукав? Знайдіть краще посилання, якщо зможете.
Конечно, нет. Самому смысла нет. Ссылку не найду, такие исследования не попадались. Хотя было бы интересно. Но, видно, заказчиков на такое нет. Зачем? Проще заставить, кому нужны и интересны привычки и желания людей. Но и Ваша ссылка бесполезна. Это только повод для спекуляций.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.
Статью вы не читали.
Респондентам был задан вопрос о том, являются ли ряд утверждений «вероятно правдивыми» или «вероятно ложными». Например: «евреи более лояльны Израилю, чем стране, в которой они живут»; «у евреев слишком много власти в деловом мире»; «люди ненавидят евреев из-за их поведения»; «у евреев слишком большая власть над правительством США»; «евреи слишком сильно контролируют мировые СМИ»; «евреи слишком много говорят о Холокосте». Те, кто ответил «вероятно, правдиво» на большинство из 11 вопросов, считались носителями антисемитских настроений.
На основании ответа "вероятно" делать выводы об антисемитизме в Украине - это банальная манипуляция. ЛАД, тщательнее надо, тщательнее
Статью читал. Выводы делал не я. Но считаю, что по ответам на такие вопросы вывод сделать можно. Тщательнее надо, тщательнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.