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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4693469446954696
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:49

  ЛАД написав:Но считаю, что по ответам на такие вопросы вывод сделать можно.
Тщательнее надо, тщательнее.

Применим вашу логику, shapo и лично вы не принимаете всё украинское.
Значит, вы занимаете антиукраинскую позицию и вы оба ксенофобы.
Я сужу только по статье и вашим ответам :)
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 21 лис, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:51

  ЛАД написав:
  lapay написав:...........
Ну ладно, Україна, тут давня історія погромів і лівих терористів, а ПАР як в антисеміти затесалась, чи там телефони тільки у білих є?

А чем Вас удивляет ЮАР?
Или Вы считаете, что негры не могут быть антисемитами?
И вообще, Вас сильно волнует ситуация в ЮАР? Собираетесь туда переезжать? :)

Вам уже и негры антисемиты :)
Если вы знаете всё об Африке, то можете назвать негров-семитов ?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:56

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:А чем Вас удивляет ЮАР?
Или Вы считаете, что негры не могут быть антисемитами?

Мусульмани цілком можуть, тому мусульманські країни тільки перший раз опитували. А яке відношення євреї мають до зулусів чи ндебеле?
Хоча... Ізраїль активно підтримував апартеїд в ПАР, і зараз там найбільша єврейська громада в Африці.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1 ... 1%86%D1%96
Бенджамін Бейт-Халахмі, контроверсійний ізраїльський професор психології,[20] писав у 1988 році, що союз між Південною Африкою та Ізраїлем був одним з найменш висвітлених у новинах за останні чотири десятиліття і що Ізраїль зіграв ключову роль у виживанні південноафриканського режиму.[21] Співпраця Ізраїлю з режимом апартеїду в Південній Африці була засуджена різними міжнародними організаціями, зокрема і Генеральною Асамблеєю ООН (кілька разів з 1974 р.).[22] У 1987 році Ізраїль оголосив, що він буде застосовувати санкції проти Південної Африки. До початку 1990-х років, військові і економічні зв'язки між країнами були розірвані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:59

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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:24

lapay
Возможно, причины такие, как Вы написали. О взаимоотношениях Израиля и ЮАР ничего не знаю.
Но вообще-то не вижу принципиальной разницы между белыми и неграми и не пойму, почему Вас не удивляет антисемитизм в Польше, но удивляет в ЮАР.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:26

  lapay написав:
  pesikot написав:На основании ответа "вероятно" делать выводы об антисемитизме в Украине - это банальная манипуляция.
ЛАД, тщательнее надо, тщательнее

Та походу, вони тільки на стаціонарні телефони дзвонили. В ПАР отримали білу аудиторію, а в нас гомосовєтікус, а в Совку ніякиого антисемитезму не було, це ж всі знають, там жили виключно інтернаціоналісти. :)


Прочитал статью, а зачем нашел первоисточник.

Очередная лужа для тебя и песикота :mrgreen:

1) Телефоны использовались и мобильные, и стационарные.
"Telephone interviewing was conducted only where combined cellphone + landline penetration in the country exceeded 90%. In all countries where telephone dialing was conducted, interviews were collected using a combination of landline and cellphone dialing, in proportion to that country’s coverage rate for each telephone type".
https://global100.adl.org/about/2019

2) Опрашивались не только "гомосоветикусы", а все возрасты. На картинке и по ссылке привожу долю наших антисемитов в 3-х возрастных группах.
https://global100.adl.org/country/ukraine/2019

3) Антисемитизм среди молодого населения (18-34) за 5 лет в Украине вырос гораздо сильнее, чем в 2-х других возрастных группах - на 7 п.п. с 31% до 38%!
https://global100.adl.org/country/ukraine/2014

4) Более того, мы - мировой лидер по общему приросту количества антисемитов (+14%)!!!
"Since the ADL Global 100 Index survey conducted in 2015, anti-Semitic attitudes have significantly increased in Ukraine (up 14 percent), Poland (up 11 percent), South Africa and Brazil (both up 9 percent), Russia (up 8 percent) and Argentina (up 6 percent)"
https://www.adl.org/news/press-releases ... des-remain

Зображення

Выводы пусть каждый сделает сам...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:28

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:lapay
Возможно, причины такие, как Вы написали. О взаимоотношениях Израиля и ЮАР ничего не знаю.
Но вообще-то не вижу принципиальной разницы между белыми и неграми и не пойму, почему Вас не удивляет антисемитизм в Польше, но удивляет в ЮАР.


Мне кажется у еврея где нибудь в пригороде Йоханесбурга вообще нет шансов выжить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:39

  pesikot написав:
  shapo написав:А из науки в Украине кроме мовы и фальсифицированной истории что-то осталось?

Вам непріємно чути українську мову ? Вы ксенофоб ?
Вятрович вам лично в штаны наложил ?


Вы в состоянии понять мой вопрос или способны только себя услышать?
Где я писал, что мне приятно или неприятно слышать украинскую мову?
Я спросил - осталось ли что-то еще в ранее мощной украинской науке после 28 лет незалежности?
Вятрович не имеет никакого отношения к истории, он просто разжигатель межнациональной розни в Украине и творец фальшивых мифов

  shapo написав:В области строительной науки полная деградация, знакомый профессор математики из Черновицкого университета периодически ездит в Польшу учить студентов-поляков математике,видимо,не от хорошей жизни.


  pesikot написав:А что этот профессор математики сделал для науки ?
Учить поляков - это его предел что ли ?


Он преподавал в Испании, в США , сейчас работает в Польше т.к. Украина не ценит своих ученых выплачивая им оскорбительно малое вознаграждение.
В науке он занимается решением каких-то задач (не уточнял) в банаховых пространствах. М.б.,вы в этом разбираетесь? Я - нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:39

  ЛАД написав:lapay
Возможно, причины такие, как Вы написали. О взаимоотношениях Израиля и ЮАР ничего не знаю.
Но вообще-то не вижу принципиальной разницы между белыми и неграми и не пойму, почему Вас не удивляет антисемитизм в Польше, но удивляет в ЮАР.

Меня удивляет тем, что как вообще может быть антисемитизм в ЮАР ?
Значит, выборка просто непрезентативная и не отображает реальное положение проблемы.
К тому же сами ответы "вероятно".
Я повторюсь.
По логике той статьи, ЛАД, shapo, freeze, zRadio - имеют ярко выраженные антиукраинские и ксенофобские настроения.

PS. ЛАД, вы так и не ответили на вопрос о неграх-семитах.
А если затронули эту тему, должны были знать. Что негр-семит - это эфиоп.
Так что, сперва внимательно изучите вопрос. А уже потом давайте ваши оценки антисемитизму.
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