Применим вашу логику, shapo и лично вы не принимаете всё украинское.
Значит, вы занимаете антиукраинскую позицию и вы оба ксенофобы.
Я сужу только по статье и вашим ответам
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:49
Применим вашу логику, shapo и лично вы не принимаете всё украинское.
Значит, вы занимаете антиукраинскую позицию и вы оба ксенофобы.
Я сужу только по статье и вашим ответам
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 21 лис, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:51
Вам уже и негры антисемиты
Если вы знаете всё об Африке, то можете назвать негров-семитов ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:56
Re: Політичні дискусії
Мусульмани цілком можуть, тому мусульманські країни тільки перший раз опитували. А яке відношення євреї мають до зулусів чи ндебеле?
Хоча... Ізраїль активно підтримував апартеїд в ПАР, і зараз там найбільша єврейська громада в Африці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:24
lapay
Возможно, причины такие, как Вы написали. О взаимоотношениях Израиля и ЮАР ничего не знаю.
Но вообще-то не вижу принципиальной разницы между белыми и неграми и не пойму, почему Вас не удивляет антисемитизм в Польше, но удивляет в ЮАР.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:26
Прочитал статью, а зачем нашел первоисточник.
Очередная лужа для тебя и песикота
1) Телефоны использовались и мобильные, и стационарные.
"Telephone interviewing was conducted only where combined cellphone + landline penetration in the country exceeded 90%. In all countries where telephone dialing was conducted, interviews were collected using a combination of landline and cellphone dialing, in proportion to that country’s coverage rate for each telephone type".
2) Опрашивались не только "гомосоветикусы", а все возрасты. На картинке и по ссылке привожу долю наших антисемитов в 3-х возрастных группах.
3) Антисемитизм среди молодого населения (18-34) за 5 лет в Украине вырос гораздо сильнее, чем в 2-х других возрастных группах - на 7 п.п. с 31% до 38%!
4) Более того, мы - мировой лидер по общему приросту количества антисемитов (+14%)!!!
"Since the ADL Global 100 Index survey conducted in 2015, anti-Semitic attitudes have significantly increased in Ukraine (up 14 percent), Poland (up 11 percent), South Africa and Brazil (both up 9 percent), Russia (up 8 percent) and Argentina (up 6 percent)"
Выводы пусть каждый сделает сам...
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:28
Re: Політичні дискусії
Мне кажется у еврея где нибудь в пригороде Йоханесбурга вообще нет шансов выжить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:39
Вы в состоянии понять мой вопрос или способны только себя услышать?
Где я писал, что мне приятно или неприятно слышать украинскую мову?
Я спросил - осталось ли что-то еще в ранее мощной украинской науке после 28 лет незалежности?
Вятрович не имеет никакого отношения к истории, он просто разжигатель межнациональной розни в Украине и творец фальшивых мифов
Он преподавал в Испании, в США , сейчас работает в Польше т.к. Украина не ценит своих ученых выплачивая им оскорбительно малое вознаграждение.
В науке он занимается решением каких-то задач (не уточнял) в банаховых пространствах. М.б.,вы в этом разбираетесь? Я - нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:39
Меня удивляет тем, что как вообще может быть антисемитизм в ЮАР ?
Значит, выборка просто непрезентативная и не отображает реальное положение проблемы.
К тому же сами ответы "вероятно".
Я повторюсь.
По логике той статьи, ЛАД, shapo, freeze, zRadio - имеют ярко выраженные антиукраинские и ксенофобские настроения.
PS. ЛАД, вы так и не ответили на вопрос о неграх-семитах.
А если затронули эту тему, должны были знать. Что негр-семит - это эфиоп.
Так что, сперва внимательно изучите вопрос. А уже потом давайте ваши оценки антисемитизму.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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