Додано: Чет 21 лис, 2019 20:39

pesikot написав: shapo написав: А из науки в Украине кроме мовы и фальсифицированной истории что-то осталось?

А из науки в Украине кроме мовы и фальсифицированной истории что-то осталось?

Вам непріємно чути українську мову ? Вы ксенофоб ?

Вятрович вам лично в штаны наложил ? Вам непріємно чути українську мову ? Вы ксенофоб ?Вятрович вам лично в штаны наложил ?

shapo написав: В области строительной науки полная деградация, знакомый профессор математики из Черновицкого университета периодически ездит в Польшу учить студентов-поляков математике,видимо,не от хорошей жизни. В области строительной науки полная деградация, знакомый профессор математики из Черновицкого университета периодически ездит в Польшу учить студентов-поляков математике,видимо,не от хорошей жизни.

pesikot написав: А что этот профессор математики сделал для науки ?

Учить поляков - это его предел что ли ? А что этот профессор математики сделал для науки ?Учить поляков - это его предел что ли ?

Вы в состоянии понять мой вопрос или способны только себя услышать?Где я писал, что мне приятно или неприятно слышать украинскую мову?Я спросил - осталось ли что-то еще в ранее мощной украинской науке после 28 лет незалежности?Вятрович не имеет никакого отношения к истории, он просто разжигатель межнациональной розни в Украине и творец фальшивых мифовОн преподавал в Испании, в США , сейчас работает в Польше т.к. Украина не ценит своих ученых выплачивая им оскорбительно малое вознаграждение.В науке он занимается решением каких-то задач (не уточнял) в банаховых пространствах. М.б.,вы в этом разбираетесь? Я - нет.