Почему только у еврея?
У любых причисляемых к белым.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:43
Почему только у еврея?
У любых причисляемых к белым.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:46
Ты же откровенный провокатор! Приведи хоть одну цитату с моими "антиукраинскими и ксенофобскими настроениями".
Я, наоборот, борюсь с ксенофобией - например, с ненавистью к русским украинцам, распускаемой рядом форумных праворадикалов.
Это, родное сердце, не анти-, а проукраинская позиция!
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:47
Антисемитизм - чувство иррациональное.
Он есть там где уже почти не осталось евреев,например. в Польше.
В США в 60-е евреи боролись за права негров, а сейчас получили в ответ благодарность в виде антимеситизма
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:51
Вы всегда это пишите. Вам и вывески на украинском языке мешают.
Вы у нас светоч науки, лично вы что-то сделали для науки, кроме как залить бетоном ВПП на Байконуре ? Да и то, под присмотром других
Разжигатель здесь вы. Неповторимый, но не единственный
Не пишите о том, в чём не разбираетесь
Так работает в Польше или в Чернівецьком Хогвартсі ?
И поменьше эмоций "оскорбительно мало", его предел - учить студентов в Польше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:52
Ты борешься против всего проукраинского. Не подменяй понятия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:53
Здесь просто большевистское "кто не снами. тот против нас".
Эти 25% "патриоты" присвоили себе монополию на украинофильство, а всех кто не разделяет их бредовые мнения - это украино-,ксено- и пр.фобы не говоря о зраде.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:55
Ой-ей - антисемитизм вырос с ростом курса доллара и инфляции Смешно. А может быть все-таки с деятельностью ревизиониста Вятровича и экстремиста Корчинского (список неполный - просто для примера)?
Что касается корреляции "чем моложе человек, тем меньше в нем антисемитизма", то это, конечно же, позитивный факт. Но на фоне общего роста антисемитизма, молодые сегменты "растут" быстрее старшего - гордиться тут ну вообще нечем!
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:55
Враньё в каждом слове. Вы никогда врать не перестанете.
Кандидат вы наш наук
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:57
Ксенофоб конкректо вы. Как и большевик - тоже вы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:58
Как обычно соврали и где я это написал не приведете
Я разве о себе говорил и спрашивал или привычный прием тролля по переходу на личность спрашивающего в очередной раз срабатывает?
Вы разбираетесь в банаховых пространствах и вообще в каком-либо разделе математики чтобы рассуждать о чьем-то уровне и пределе?
Вы вообще в чем разбираетесь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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