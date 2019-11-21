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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46954696469746984699>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:43

  freeze написав:Мне кажется у еврея где нибудь в пригороде Йоханесбурга вообще нет шансов выжить.


Почему только у еврея?
У любых причисляемых к белым.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:46

  pesikot написав:По логике той статьи, ЛАД, shapo, freeze, zRadio - имеют ярко выраженные антиукраинские и ксенофобские настроения.


Ты же откровенный провокатор! Приведи хоть одну цитату с моими "антиукраинскими и ксенофобскими настроениями".

Я, наоборот, борюсь с ксенофобией - например, с ненавистью к русским украинцам, распускаемой рядом форумных праворадикалов.

Это, родное сердце, не анти-, а проукраинская позиция!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:47

  pesikot написав:Вам уже и негры антисемиты :)
Если вы знаете всё об Африке, то можете назвать негров-семитов ?


Антисемитизм - чувство иррациональное.
Он есть там где уже почти не осталось евреев,например. в Польше.
В США в 60-е евреи боролись за права негров, а сейчас получили в ответ благодарность в виде антимеситизма
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:51

  shapo написав:Вы в состоянии понять мой вопрос или способны только себя услышать?
Где я писал, что мне приятно или неприятно слышать украинскую мову?

Вы всегда это пишите. Вам и вывески на украинском языке мешают.

  shapo написав:Я спросил - осталось ли что-то еще в ранее мощной украинской науке после 28 лет незалежности?

Вы у нас светоч науки, лично вы что-то сделали для науки, кроме как залить бетоном ВПП на Байконуре ? Да и то, под присмотром других

  shapo написав:Вятрович не имеет никакого отношения к истории, он просто разжигатель межнациональной розни в Украине и творец фальшивых мифов

Разжигатель здесь вы. Неповторимый, но не единственный

  shapo написав:
  pesikot написав:А что этот профессор математики сделал для науки ?
Учить поляков - это его предел что ли ?

Он преподавал в Испании, в США , сейчас работает в Польше т.к. Украина не ценит своих ученых выплачивая им оскорбительно малое вознаграждение.
В науке он занимается решением каких-то задач (не уточнял) в банаховых пространствах. М.б.,вы в этом разбираетесь? Я - нет.

Не пишите о том, в чём не разбираетесь
Так работает в Польше или в Чернівецьком Хогвартсі ?
И поменьше эмоций "оскорбительно мало", его предел - учить студентов в Польше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:52

  zРадио написав:
Я, наоборот, борюсь с ксенофобией - например, с ненавистью к русским украинцам, распускаемой рядом форумных праворадикалов.

Ты борешься против всего проукраинского. Не подменяй понятия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:53

  zРадио написав:Ты же откровенный провокатор! Приведи хоть одну цитату с моими "антиукраинскими и ксенофобскими настроениями".
Я, наоборот, борюсь с ксенофобией - например, с ненавистью к русским украинцам, распускаемой рядом форумных праворадикалов.
Это, родное сердце, не анти-, а проукраинская позиция!


Здесь просто большевистское "кто не снами. тот против нас".
Эти 25% "патриоты" присвоили себе монополию на украинофильство, а всех кто не разделяет их бредовые мнения - это украино-,ксено- и пр.фобы не говоря о зраде.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:55

  lapay написав:
  zРадио написав:Выводы пусть каждый сделает сам...

Так все очевидно. Чим молодші, тим більш україномовні і менші антисемити. :)
А те що антисемитизм зріс за останні п'ять років, так зрадофілія на марші, по шаблону старого радянського прислів'я: "Если в кране нет воды, её выпили ..ды", тільки замість води зарплати чи курс гривні.


Ой-ей - антисемитизм вырос с ростом курса доллара и инфляции :mrgreen: Смешно. А может быть все-таки с деятельностью ревизиониста Вятровича и экстремиста Корчинского (список неполный - просто для примера)?

Что касается корреляции "чем моложе человек, тем меньше в нем антисемитизма", то это, конечно же, позитивный факт. Но на фоне общего роста антисемитизма, молодые сегменты "растут" быстрее старшего - гордиться тут ну вообще нечем!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:55

  shapo написав:
Антисемитизм - чувство иррациональное.
Он есть там где уже почти не осталось евреев,например. в Польше.
В США в 60-е евреи боролись за права негров, а сейчас получили в ответ благодарность в виде антимеситизма

Враньё в каждом слове. Вы никогда врать не перестанете.
Кандидат вы наш наук
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:57

  shapo написав: Здесь просто большевистское "кто не снами. тот против нас".
Эти 25% "патриоты" присвоили себе монополию на украинофильство, а всех кто не разделяет их бредовые мнения - это украино-,ксено- и пр.фобы не говоря о зраде.

Ксенофоб конкректо вы. Как и большевик - тоже вы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:58

  pesikot написав:Вы всегда это пишите. Вам и вывески на украинском языке мешают.

Как обычно соврали и где я это написал не приведете

  pesikot написав:Вы у нас светоч науки, лично вы что-то сделали для науки, кроме как залить бетоном ВПП на Байконуре ? Да и то, под присмотром других


Я разве о себе говорил и спрашивал или привычный прием тролля по переходу на личность спрашивающего в очередной раз срабатывает?

  pesikot написав:Не пишите о том, в чём не разбираетесь
Так работает в Польше или в Чернівецьком Хогвартсі ?
И поменьше эмоций "оскорбительно мало", его предел - учить студентов в Польше


Вы разбираетесь в банаховых пространствах и вообще в каком-либо разделе математики чтобы рассуждать о чьем-то уровне и пределе?
Вы вообще в чем разбираетесь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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