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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 46954696469746984699> Додано: Чет 21 лис, 2019 20:43 freeze написав: Мне кажется у еврея где нибудь в пригороде Йоханесбурга вообще нет шансов выжить. Мне кажется у еврея где нибудь в пригороде Йоханесбурга вообще нет шансов выжить.



Почему только у еврея?

У любых причисляемых к белым. Почему только у еврея?У любых причисляемых к белым. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2340 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 20:46 pesikot написав: По логике той статьи, ЛАД, shapo, freeze, zRadio - имеют ярко выраженные антиукраинские и ксенофобские настроения.

По логике той статьи,- имеют ярко выраженные антиукраинские и ксенофобские настроения.



Ты же откровенный провокатор! Приведи хоть одну цитату с моими "антиукраинскими и ксенофобскими настроениями".



Я, наоборот, борюсь с ксенофобией - например, с ненавистью к русским украинцам, распускаемой рядом форумных праворадикалов.



Это, родное сердце, не анти-, а проукраинская позиция! Ты же откровенный провокатор! Приведи хоть одну цитату с моими "антиукраинскими и ксенофобскими настроениями".Я, наоборот, борюсь с ксенофобией - например, с ненавистью к русским украинцам, распускаемой рядом форумных праворадикалов.Это, родное сердце, не анти-, а проукраинская позиция! zРадио

Повідомлень: 4188 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 20:47 pesikot написав: Вам уже и негры антисемиты

Если вы знаете всё об Африке, то можете назвать негров-семитов ? Вам уже и негры антисемитыЕсли вы знаете всё об Африке, то можете назвать негров-семитов ?



Антисемитизм - чувство иррациональное.

Он есть там где уже почти не осталось евреев,например. в Польше.

В США в 60-е евреи боролись за права негров, а сейчас получили в ответ благодарность в виде антимеситизма Антисемитизм - чувство иррациональное.Он есть там где уже почти не осталось евреев,например. в Польше.В США в 60-е евреи боролись за права негров, а сейчас получили в ответ благодарность в виде антимеситизма Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2340 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 20:51 shapo написав: Вы в состоянии понять мой вопрос или способны только себя услышать?

Где я писал, что мне приятно или неприятно слышать украинскую мову?

Вы в состоянии понять мой вопрос или способны только себя услышать?Где я писал, что мне приятно или неприятно слышать украинскую мову?

Вы всегда это пишите. Вам и вывески на украинском языке мешают.



shapo написав: Я спросил - осталось ли что-то еще в ранее мощной украинской науке после 28 лет незалежности?

Я спросил - осталось ли что-то еще в ранее мощной украинской науке после 28 лет незалежности?

Вы у нас светоч науки, лично вы что-то сделали для науки, кроме как залить бетоном ВПП на Байконуре ? Да и то, под присмотром других



shapo написав: Вятрович не имеет никакого отношения к истории, он просто разжигатель межнациональной розни в Украине и творец фальшивых мифов

Вятрович не имеет никакого отношения к истории, он просто разжигатель межнациональной розни в Украине и творец фальшивых мифов

Разжигатель здесь вы. Неповторимый, но не единственный



shapo написав: pesikot написав: А что этот профессор математики сделал для науки ?

Учить поляков - это его предел что ли ? А что этот профессор математики сделал для науки ?Учить поляков - это его предел что ли ?

Он преподавал в Испании, в США , сейчас работает в Польше т.к. Украина не ценит своих ученых выплачивая им оскорбительно малое вознаграждение.

В науке он занимается решением каких-то задач (не уточнял) в банаховых пространствах. М.б.,вы в этом разбираетесь? Я - нет. Он преподавал в Испании, в США , сейчас работает в Польше т.к. Украина не ценит своих ученых выплачивая им оскорбительно малое вознаграждение.В науке он занимается решением каких-то задач (не уточнял) в банаховых пространствах. М.б.,вы в этом разбираетесь? Я - нет.

Не пишите о том, в чём не разбираетесь

Так работает в Польше или в Чернівецьком Хогвартсі ?

И поменьше эмоций "оскорбительно мало", его предел - учить студентов в Польше Вы всегда это пишите. Вам и вывески на украинском языке мешают.Вы у нас светоч науки, лично вы что-то сделали для науки, кроме как залить бетоном ВПП на Байконуре ? Да и то, под присмотром другихРазжигатель здесь вы. Неповторимый, но не единственныйНе пишите о том, в чём не разбираетесьТак работает в Польше или в Чернівецьком Хогвартсі ?И поменьше эмоций "оскорбительно мало", его предел - учить студентов в Польше "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3437 З нами з: 31.08.09 Подякував: 248 раз. Подякували: 801 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 20:52 zРадио написав:

Я, наоборот, борюсь с ксенофобией - например, с ненавистью к русским украинцам, распускаемой рядом форумных праворадикалов. Я, наоборот, борюсь с ксенофобией - например, с ненавистью к русским украинцам, распускаемой рядом форумных праворадикалов.

Ты борешься против всего проукраинского. Не подменяй понятия Ты борешься против всего проукраинского. Не подменяй понятия "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3437 З нами з: 31.08.09 Подякував: 248 раз. Подякували: 801 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 20:53 zРадио написав: Ты же откровенный провокатор! Приведи хоть одну цитату с моими "антиукраинскими и ксенофобскими настроениями".

Я, наоборот, борюсь с ксенофобией - например, с ненавистью к русским украинцам, распускаемой рядом форумных праворадикалов.

Это, родное сердце, не анти-, а проукраинская позиция! Ты же откровенный провокатор! Приведи хоть одну цитату с моими "антиукраинскими и ксенофобскими настроениями".Я, наоборот, борюсь с ксенофобией - например, с ненавистью к русским украинцам, распускаемой рядом форумных праворадикалов.Это, родное сердце, не анти-, а проукраинская позиция!



Здесь просто большевистское "кто не снами. тот против нас".

Эти 25% "патриоты" присвоили себе монополию на украинофильство, а всех кто не разделяет их бредовые мнения - это украино-,ксено- и пр.фобы не говоря о зраде. Здесь просто большевистское "кто не снами. тот против нас".Эти 25% "патриоты" присвоили себе монополию на украинофильство, а всех кто не разделяет их бредовые мнения - это украино-,ксено- и пр.фобы не говоря о зраде. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2340 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 20:55 lapay написав: zРадио написав: Выводы пусть каждый сделает сам... Выводы пусть каждый сделает сам...

Так все очевидно. Чим молодші, тим більш україномовні і менші антисемити.

А те що антисемитизм зріс за останні п'ять років, так зрадофілія на марші, по шаблону старого радянського прислів'я: "Если в кране нет воды, её выпили ..ды", тільки замість води зарплати чи курс гривні. Так все очевидно. Чим молодші, тим більш україномовні і менші антисемити.А те що антисемитизм зріс за останні п'ять років, так зрадофілія на марші, по шаблону старого радянського прислів'я: "Если в кране нет воды, её выпили ..ды", тільки замість води зарплати чи курс гривні.



Ой-ей - антисемитизм вырос с ростом курса доллара и инфляции Смешно. А может быть все-таки с деятельностью ревизиониста Вятровича и экстремиста Корчинского (список неполный - просто для примера)?



Что касается корреляции "чем моложе человек, тем меньше в нем антисемитизма", то это, конечно же, позитивный факт. Но на фоне общего роста антисемитизма, молодые сегменты "растут" быстрее старшего - гордиться тут ну вообще нечем! Ой-ей - антисемитизм вырос с ростом курса доллара и инфляцииСмешно. А может быть все-таки с деятельностью ревизиониста Вятровича и экстремиста Корчинского (список неполный - просто для примера)?Что касается корреляции "чем моложе человек, тем меньше в нем антисемитизма", то это, конечно же, позитивный факт. Но на фоне общего роста антисемитизма, молодые сегменты "растут" быстрее старшего - гордиться тут ну вообще нечем! zРадио

Повідомлень: 4188 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 20:55 shapo написав:

Антисемитизм - чувство иррациональное.

Он есть там где уже почти не осталось евреев,например. в Польше.

В США в 60-е евреи боролись за права негров, а сейчас получили в ответ благодарность в виде антимеситизма Антисемитизм - чувство иррациональное.Он есть там где уже почти не осталось евреев,например. в Польше.В США в 60-е евреи боролись за права негров, а сейчас получили в ответ благодарность в виде антимеситизма

Враньё в каждом слове. Вы никогда врать не перестанете.

Кандидат вы наш наук Враньё в каждом слове. Вы никогда врать не перестанете.Кандидат вы наш наук "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3437 З нами з: 31.08.09 Подякував: 248 раз. Подякували: 801 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 20:57 shapo написав: Здесь просто большевистское "кто не снами. тот против нас".

Эти 25% "патриоты" присвоили себе монополию на украинофильство, а всех кто не разделяет их бредовые мнения - это украино-,ксено- и пр.фобы не говоря о зраде. Здесь просто большевистское "кто не снами. тот против нас".Эти 25% "патриоты" присвоили себе монополию на украинофильство, а всех кто не разделяет их бредовые мнения - это украино-,ксено- и пр.фобы не говоря о зраде.

Ксенофоб конкректо вы. Как и большевик - тоже вы. Ксенофоб конкректо вы. Как и большевик - тоже вы. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3437 З нами з: 31.08.09 Подякував: 248 раз. Подякували: 801 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 20:58 pesikot написав: Вы всегда это пишите. Вам и вывески на украинском языке мешают. Вы всегда это пишите. Вам и вывески на украинском языке мешают.

Как обычно соврали и где я это написал не приведете



pesikot написав: Вы у нас светоч науки, лично вы что-то сделали для науки, кроме как залить бетоном ВПП на Байконуре ? Да и то, под присмотром других Вы у нас светоч науки, лично вы что-то сделали для науки, кроме как залить бетоном ВПП на Байконуре ? Да и то, под присмотром других



Я разве о себе говорил и спрашивал или привычный прием тролля по переходу на личность спрашивающего в очередной раз срабатывает?



pesikot написав: Не пишите о том, в чём не разбираетесь

Так работает в Польше или в Чернівецьком Хогвартсі ?

И поменьше эмоций "оскорбительно мало", его предел - учить студентов в Польше Не пишите о том, в чём не разбираетесьТак работает в Польше или в Чернівецьком Хогвартсі ?И поменьше эмоций "оскорбительно мало", его предел - учить студентов в Польше



Вы разбираетесь в банаховых пространствах и вообще в каком-либо разделе математики чтобы рассуждать о чьем-то уровне и пределе?

Вы вообще в чем разбираетесь? Как обычно соврали и где я это написал не приведетеЯ разве о себе говорил и спрашивал или привычный прием тролля по переходу на личность спрашивающего в очередной раз срабатывает?Вы разбираетесь в банаховых пространствах и вообще в каком-либо разделе математики чтобы рассуждать о чьем-то уровне и пределе?Вы вообще в чем разбираетесь? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2340 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 46954696469746984699> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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