Додано: Чет 21 лис, 2019 21:05

Кстати вот тут по антисемитизму в ЮАР.



Среди стран Европы Украина заняла вторую строчку в рейтинге антисемитских настроений. Такие результаты показало исследование, проведенное Антидиффамационной лигой.



Опрос провели в 14 европейских странах и некоторых странах других частей света. В нем приняли участие около 9 тысяч человек, которым предложили ответить на 11 вопросов.



Респондентов спрашивали, считают ли они определенные негативные стереотипы "вероятно правдивыми" или "вероятно ошибочными". В тех странах, жители которых называют правдивыми от 6 до 11 стереотипов, уровень антисемитизма определяется как высокий.



Результаты исследования показали, что в Европе антисемитские настроения больше распространены в Польше. С 37% населения, у которых есть антисемитские взгляды, в 2015 году показатель выросли до 48% в 2019-м.



В Украине уровень антисемитизма в 2016 году был 32%. В 2019-м - уже 46%. Наша страна оказалась на втором месте после Польши . Третьей стала Венгрия. Там антисемитские настроения сейчас наблюдаются у 42% жителей (по сравнению с 40% в 2016 году).



Стереотипы о еврейском контроле бизнеса и финансовых рынков оказались одними из самых пагубных и устойчивых среди антисемитских убеждений. Они особенно широко распространены в Центральной и Восточной Европе. На вопрос, согласны ли они с утверждением, что евреи имеют слишком много власти в деловом мире, согласились 72% украинцев, 71% венгров, 56% поляков и 50% россиян.



Опросы на тему антисемитизма проводятся по всему миру с 1964 года. Они показывают, что подобные настроения сильны не только в Европе, но также в Аргентине, Бразилии и Южной Африке.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.