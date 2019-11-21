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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4696469746984699>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:59

  pesikot написав:
  shapo написав:Антисемитизм - чувство иррациональное.
Он есть там где уже почти не осталось евреев,например. в Польше.
В США в 60-е евреи боролись за права негров, а сейчас получили в ответ благодарность в виде антимеситизма

Враньё в каждом слове. Вы никогда врать не перестанете.
Кандидат вы наш наук


Не ваш точно.
Вы вообще вряд ли представляете что это такое.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:01

  zРадио написав:
Ой-ей - антисемитизм вырос с ростом курса доллара и инфляции :mrgreen: Смешно. А может быть все-таки с деятельностью ревизиониста Вятровича и экстремиста Корчинского (список неполный - просто для примера)?

Ешё одному Вятрович в штаны нагадил.

Но ты забываешь, как о Порошенко говорили, что он Вальцман. Как нагнеталась общая обстановка, что евреи Вальцман, Гройман и Яценюк захватили власть.

Но тогда ты и тебе подобные радостно подхватывали, "да, Вальцман", "да, Гройсман".
А теперь истерично ищете антисемитизм, которого нет :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:02

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ой-ей - антисемитизм вырос с ростом курса доллара и инфляции :mrgreen: Смешно. А может быть все-таки с деятельностью ревизиониста Вятровича и экстремиста Корчинского (список неполный - просто для примера)?

Так це В'ятрович запустив мульку про єврея Яценюка чи Вальцмана-Порошенко?
Люди шукають простих відповідей, дивлячись в порожній гаманець. А найпростіша відповід - гроші вкрали. Хто вкрав? Олігархи, банкіри, влада, де відсоток євреїв набагато більший, ніж серед фермерів.
Так що все логічно, а, з точки зору зрадофілів, і правильно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:02

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Ой-ей - антисемитизм вырос с ростом курса доллара и инфляции :mrgreen: Смешно. А может быть все-таки с деятельностью ревизиониста Вятровича и экстремиста Корчинского (список неполный - просто для примера)?

Ешё одному Вятрович в штаны нагадил.

Но ты забываешь, как о Порошенко говорили, что он Вальцман. Как нагнеталась общая обстановка, что евреи Вальцман, Гройман и Яценюк захватили власть.

Но тогда ты и тебе подобные радостно подхватывали, "да, Вальцман", "да, Гройсман".
А теперь истерично ищете антисемитизм, которого нет :)


Ты врать когда-нибудь так беспардонно перестанешь?
Где и когда zРадио такую чушь говорил?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:05

  shapo написав:Ты врать когда-нибудь так беспардонно перестанешь?
Где и когда zРадио такую чушь говорил?


Не ты, а Вы.
Вы от своего вранья, начинаете хамить.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:05

Кстати вот тут по антисемитизму в ЮАР.

Среди стран Европы Украина заняла вторую строчку в рейтинге антисемитских настроений. Такие результаты показало исследование, проведенное Антидиффамационной лигой.

Опрос провели в 14 европейских странах и некоторых странах других частей света. В нем приняли участие около 9 тысяч человек, которым предложили ответить на 11 вопросов.

Респондентов спрашивали, считают ли они определенные негативные стереотипы "вероятно правдивыми" или "вероятно ошибочными". В тех странах, жители которых называют правдивыми от 6 до 11 стереотипов, уровень антисемитизма определяется как высокий.

Результаты исследования показали, что в Европе антисемитские настроения больше распространены в Польше. С 37% населения, у которых есть антисемитские взгляды, в 2015 году показатель выросли до 48% в 2019-м.

В Украине уровень антисемитизма в 2016 году был 32%. В 2019-м - уже 46%. Наша страна оказалась на втором месте после Польши . Третьей стала Венгрия. Там антисемитские настроения сейчас наблюдаются у 42% жителей (по сравнению с 40% в 2016 году).

Стереотипы о еврейском контроле бизнеса и финансовых рынков оказались одними из самых пагубных и устойчивых среди антисемитских убеждений. Они особенно широко распространены в Центральной и Восточной Европе. На вопрос, согласны ли они с утверждением, что евреи имеют слишком много власти в деловом мире, согласились 72% украинцев, 71% венгров, 56% поляков и 50% россиян.

Опросы на тему антисемитизма проводятся по всему миру с 1964 года. Они показывают, что подобные настроения сильны не только в Европе, но также в Аргентине, Бразилии и Южной Африке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:10

freeze
Прочтите хотя бы 2-3 страницы назад.
Уже обговорено-переговорено.

К вопросу о науке.
Фразу "вероятно", многие воспринимают как "однозначно".
Какая тут наука ? термины не понимают кандидаты наук
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:13

  pesikot написав:freeze
Прочтите хотя бы 2-3 страницы назад.
Уже обговорено-переговорено.


Я не успеваю читать, вы все слишком быстро пишите.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:13

Пёс вместе с котом сегодня в ударе. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:14

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:вже не перший раз бачу від вас картинку. першоджерело можна побачити?
а то пошук знаходить вашу картинку тільки на москальських або ОРДЛОвських сайтах

Ну почему всем надо "покажите первоисточник"? А самому воспльзоваться поиском по "картинки Гугл" что мешает?

Немного времени и "картинки Гугл" выдает все сайты, где размещена эта карта. При этом дата публикации - 2014 год. И только на одном - 2012 год, правда с несколько иным названием, но карта та же, с теми же цифрами по областям.

Это Харьковский сайт - https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615

Надеюсь, название карты сами прочитаете.
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