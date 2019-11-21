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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4696469746984699
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:33

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Это Харьковский сайт - https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615

Надеюсь, название карты сами прочитаете.

Дякую за працю по встановленю істини. Оце зашквар, так зашквар. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:35

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента.

Т.е. годовая зарплата, по вашему мнению, должна быть
- 480 тыс. долл. у рядового депутата
- 1,2-1,8 млн. долл. у министра
- 3,6-4,8 млн. долл. у Премьер-министра
- 6-7,2 млн. долл. у Президента.

Самая большая зарплата в мире у Ли Сяньлуня, премьер-министра Сингапура - 2,2 млн. долл. в год, на 2-м месте Дорис Лойтхард, президент Швейцарии - $ 437 000 в год, на 3-м - Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии - $ 403 700 в год, на 4-м Президент США - $ 400 тыс. в год.
- https://www.adme.ru/svoboda-kultura/my- ... j-1690265/
- https://etcetera.media/kakaya-zarplata- ... stran.html
(а по этой статье, от июля 2019-го, зарплата Ли Сяньлуня даже уменьшилась на $ 400 тыс).

Украина настолько богатая страна, что может назначать своим "верхам" самые высокие зарплаты в мире?

Я абсолютно не возражаю, если им будут выплачивать такие зарплаты, но только из лично ваших средств. Готовы им платить?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:38

  yanyura написав:
  Tegularius написав:Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента.

Т.е. годовая зарплата, по вашему мнению, должна быть
- 480 тыс. долл. у рядового депутата
- 1,2-1,8 млн. долл. у министра
- 3,6-4,8 млн. долл. у Премьер-министра
- 6-7,2 млн. долл. у Президента.

Самая большая зарплата в мире у Ли Сяньлуня, премьер-министра Сингапура - 2,2 млн. долл. в год, на 2-м месте Дорис Лойтхард, президент Швейцарии - $ 437 000 в год, на 3-м - Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии - $ 403 700 в год, на 4-м Президент США - $ 400 тыс. в год.
- https://www.adme.ru/svoboda-kultura/my- ... j-1690265/
- https://etcetera.media/kakaya-zarplata- ... stran.html
(а по этой статье, от июля 2019-го, зарплата Ли Сяньлуня даже уменьшилась на $ 400 тыс).

Украина настолько богатая страна, что может назначать своим "верхам" самые высокие зарплаты в мире?

Я абсолютно не возражаю, если им будут выплачивать такие зарплаты, но только из лично ваших средств. Готовы им платить?


Так возможно товарищ и имел в виду годовую зарплату.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:40

  shapo написав:
  pesikot написав:Ешё одному Вятрович в штаны нагадил.

Но ты забываешь, как о Порошенко говорили, что он Вальцман. Как нагнеталась общая обстановка, что евреи Вальцман, Гройман и Яценюк захватили власть.

Но тогда ты и тебе подобные радостно подхватывали, "да, Вальцман", "да, Гройсман".
А теперь истерично ищете антисемитизм, которого нет :)


Ты врать когда-нибудь так беспардонно перестанешь?
Где и когда zРадио такую чушь говорил?


pesikot в принципе не стесняется называть белое черным, хотя точно знает, что я его мокну :mrgreen: Не будет исключения и в этот раз - о еврейском происхождении Порошенко говорят сами порохоботы, а я их сажаю в лужи!

  zРадио написав:
  mephala написав:і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. :lol:
ото антисемітизм в країні :lol:


Вот же дешевый манипулятор. Это кто "другий єврей"? Порошенко - молдаванин, если че. Он и не является, и не воспринимается евреем. А вот то, что за Зеленского не голосовали 25%, среди которых много антисемитов, вот это достаточно показательно

Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:45

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Так возможно товарищ и имел в виду годовую зарплату.

В оригинале текста об этом не написано, годовая или месячная - Політичні дискусії
а я не экстрасекс, чтобы угадывать мысли пишущего.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:50

  yanyura написав:
  Tegularius написав:Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента.

Т.е. годовая зарплата, по вашему мнению, должна быть
- 480 тыс. долл. у рядового депутата
- 1,2-1,8 млн. долл. у министра
- 3,6-4,8 млн. долл. у Премьер-министра
- 6-7,2 млн. долл. у Президента.

Самая большая зарплата в мире у Ли Сяньлуня, премьер-министра Сингапура - 2,2 млн. долл. в год, на 2-м месте Дорис Лойтхард, президент Швейцарии - $ 437 000 в год, на 3-м - Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии - $ 403 700 в год, на 4-м Президент США - $ 400 тыс. в год.
- https://www.adme.ru/svoboda-kultura/my- ... j-1690265/
- https://etcetera.media/kakaya-zarplata- ... stran.html
(а по этой статье, от июля 2019-го, зарплата Ли Сяньлуня даже уменьшилась на $ 400 тыс).

Украина настолько богатая страна, что может назначать своим "верхам" самые высокие зарплаты в мире?

Я абсолютно не возражаю, если им будут выплачивать такие зарплаты, но только из лично ваших средств. Готовы им платить?


То мы еще о зарплатах руководства убыточных госпредприятий не поговорили - УЗ, Укрпочты... Скоро - еще и Укроборонпром в этот список "подтянется". Там вообще 800-1500 тыс в мес на нос.

Ну а квинтэссенция аморальности и коррупции - это расходы в сотни миллионов гривен на "профессионалов" Коболева и Витренко, благодаря организаторским талантам которых были исполнены все решения НКРЭКУ о повышении тарифов на газ. Без этих уважаемых и высокооплачиваемых господ это было бы невозможно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:57

yanyura
Самое смешное, я даже не обратил внимание, что там доллары, а не грн. :)
За картинку спасибо, но у меня почему-то поиск Гугл даёт только картинки 2014, а харьковфорум не находит. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:01

Re: Політичні дискусії

У Шария по данным Ютуба пошел общий четвертый миллиард просмотров.
Однако.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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