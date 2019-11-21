Додано: Чет 21 лис, 2019 21:35

Tegularius написав: Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента.

Т.е. годовая зарплата, по вашему мнению, должна быть- 480 тыс. долл. у рядового депутата- 1,2-1,8 млн. долл. у министра- 3,6-4,8 млн. долл. у Премьер-министра- 6-7,2 млн. долл. у Президента.Самая большая зарплата в мире у Ли Сяньлуня, премьер-министра Сингапура - 2,2 млн. долл. в год, на 2-м месте Дорис Лойтхард, президент Швейцарии - $ 437 000 в год, на 3-м - Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии - $ 403 700 в год, на 4-м Президент США - $ 400 тыс. в год.(а по этой статье, от июля 2019-го, зарплата Ли Сяньлуня даже уменьшилась на $ 400 тыс).Украина настолько богатая страна, что может назначать своим "верхам" самые высокие зарплаты в мире?Я абсолютно не возражаю, если им будут выплачивать такие зарплаты, но только из лично ваших средств. Готовы им платить?