Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Ешё одному Вятрович в штаны нагадил.
Но ты забываешь, как о Порошенко говорили, что он Вальцман. Как нагнеталась общая обстановка, что евреи Вальцман, Гройман и Яценюк захватили власть.
Но тогда ты и тебе подобные радостно подхватывали, "да, Вальцман", "да, Гройсман". А теперь истерично ищете антисемитизм, которого нет
Ты врать когда-нибудь так беспардонно перестанешь? Где и когда zРадио такую чушь говорил?
pesikot в принципе не стесняется называть белое черным, хотя точно знает, что я его мокну Не будет исключения и в этот раз - о еврейском происхождении Порошенко говорят сами порохоботы, а я их сажаю в лужи!
zРадио написав:
mephala написав:і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. ото антисемітизм в країні
Вот же дешевый манипулятор. Это кто "другий єврей"? Порошенко - молдаванин, если че. Он и не является, и не воспринимается евреем. А вот то, что за Зеленского не голосовали 25%, среди которых много антисемитов, вот это достаточно показательно
Украина настолько богатая страна, что может назначать своим "верхам" самые высокие зарплаты в мире?
Я абсолютно не возражаю, если им будут выплачивать такие зарплаты, но только из лично ваших средств. Готовы им платить?
То мы еще о зарплатах руководства убыточных госпредприятий не поговорили - УЗ, Укрпочты... Скоро - еще и Укроборонпром в этот список "подтянется". Там вообще 800-1500 тыс в мес на нос.
Ну а квинтэссенция аморальности и коррупции - это расходы в сотни миллионов гривен на "профессионалов" Коболева и Витренко, благодаря организаторским талантам которых были исполнены все решения НКРЭКУ о повышении тарифов на газ. Без этих уважаемых и высокооплачиваемых господ это было бы невозможно