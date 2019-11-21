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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4698469947004701>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:42

  lapay написав:Порохоботи апріорі не можуть називати Порошенко євреєм.


Могут, еще и как! Называется этот парадокс эффектом Даннинга-Крюгера - антисемиты настолько антисемиты, что считают всю власть "состоящей из ж#дов".

  lapay написав:Ти краше знайди посилання на антисемитизм держслужбовців, ти ж на це натякаєш, тільки без картинок по вбивствам. :)


Не стану даже заморачиваться, несмотря на то, что такие факты есть. Ты лучше меня знаешь, что у нас повестка и политика определяется за пределами кабинетов госслужащих - в грантоедских организациях, иностранных посольствах, на виллах миллиардеров и в буквальном смысле на улицах...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:45

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:freeze
Спасибо за ссылку на решение суда, но лучше бы не читал. Аж тошно стало.


Этот слуга народа, несмотря на то, что в тот момент был в 17-летнем возрасте, уже по отзывам современников входил в одну известную бердянскую ОПГ, носил кожаный пиджак и занимался рэкетом.
Кстати в его замечательной биографии кроме служения народу в соответствующей фракции, было и тесное сотрудничество с блоком Порошенко, от которого он баллотировался одно время на местных выборах, и даже был заместителем коменданта Майдана.
Шелупонь повылазила в мутное время.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:50

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Могут, еще и как! Называется этот парадокс эффектом Даннинга-Крюгера - антисемиты настолько антисемиты, что считают всю власть "состоящей из ж#дов".

Це все одно, що ватани будуть називати Путіна ..дом. :)
  zРадио написав:Не стану даже заморачиваться, несмотря на то, что такие факты есть. Ты лучше меня знаешь, что у нас повестка и политика определяется за пределами кабинетов госслужащих - в грантоедских организациях, иностранных посольствах, на виллах миллиардеров и в буквальном смысле на улицах...

Опа. Так де ж взалось зростання антисемитизму? Я тобі чітко описав причинно-наслідково зв'язок, а ти щось звично крутиш, як циган сонцем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:53

  zРадио написав:
  mephala написав:zРадио
і що можна перевірити по вашим даним? де розміщені видавництва?
ваші дані лише підкреслюють що картинка це пшик який нічого не показує.

і навіть якщо найти перелік публікацій то як ви їх прив’яжете до місця проживання автора? :mrgreen:


Не тупи!

1) По ссылке скачиваешь перечень научных интернет-изданий.
2) Заходишь на них и мониторишь - глазами смотришь регион и ручками вносишь в эксель.

Принадлежность публикации региону легко определить по названию института ее автора.

Несложно, но долго и неблагодарно. Хочешь - занимайся.

Для статистической значимости перелопатить нужно а) все издания и б) не менее 2-3 тыс публикаций итого.

Тупиш це ти. Або взагалі не тямиш як проходить захист дисертації.
Наприклад поцікався що таке заочна аспірантура для початку.
А потім спробуй увімкнути мізки щоб осягнути чи буде співпадати місце аспірантури з місцем проживання автору публікації.
А також увімкнути мізки та спробувати зрозуміти де публікуються коли потрібно нагнати кількість публікацій для захисту. Коли все рівно де публікуватися - хоч і в іншій частині країни. Аби було дешевше.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:55

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Шелупонь повылазила в мутное время.

В депутати він проліз при нинішніх, а не при минулих. Такого зашквара з кадрами, як зараз, взагалі ніколи не було.
Чому, не важко здогадатись - "хто завгодно, тільки не Порох", це і Ваше передвиборче гасло, от хто завгодно і став владою. За що боролись, на те і напоролись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:04

  lapay написав:Це все одно, що ватани будуть називати Путіна ..дом. :)


У ватанов антисемитов в обществе 31%, а не 46%... Хотя это тоже много... там в основном секта РПЦ разжигает вражду, а затем уже - неонацики


  lapay написав:Опа. Так де ж взалось зростання антисемитизму? Я тобі чітко описав причинно-наслідково зв'язок, а ти щось звично крутиш, як циган сонцем.


Бред же - где ты четко написал и где я выкручиваюсь??? Пропагандой антисемитизма занимаются неправительственные организации - не хватало еще, чтобы это была государственная повестка. Разгул "активизма" всему виной! Это непонятные люди, берущие деньги непонятно где и говорящие от имени непонятно кого!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:13

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Разгул "активизма" всему виной! Это непонятные люди, берущие деньги непонятно где и говорящие от имени непонятно кого!

Незрозуміли люди, незрозумілі гроші (ІДІЛ, СА, Раша?), балакають незрозуміло що, а в результаті зростання антисемитизму. Браво, блискучий аналіз, гідний видатного топ-менеджера!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:13

  ЛАД написав:
  Puente написав:А оце , напевно для shapo на замітку :
Согласно опросу, опубликованному Антидиффамационной лигой (АДЛ), антисемитские настроения наиболее распространены в Польше, Южной Африке, Украине и Венгрии.
https://detaly.co.il/polsha-yuar-ukrain ... kih-stran/

Статья, скорее, не для shapo, а для его оппонентов, утверждающих что ксенофобия, вообще, и антисемитизм, в частности, в Украине отсутствует.

а ви читайте більш уважно дані опитування.
"Стереотипы о еврейском контроле над мировыми рынками являются одними из самых распространенных антисемитских убеждений, особенно распространенных в Восточной Европе. На вопрос, согласны ли они с утверждением, что «евреи имеют слишком много власти в мире бизнеса», 72 процента украинцев, 71 процент венгров, 50 процентов поляков и русских ответили утвердительно"

а тепер самі собі можете відповісти на запитання - народ в нас дуже любить можновладців або бізнесменів?
то нехай євреї йдуть беруть лопати - їх відразу всі полюблять :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:14

  mephala написав:Тупиш це ти. Або взагалі не тямиш як проходить захист дисертації.
Наприклад поцікався що таке заочна аспірантура для початку.
А потім спробуй увімкнути мізки щоб осягнути чи буде співпадати місце аспірантури з місцем проживання автору публікації.
А також увімкнути мізки та спробувати зрозуміти де публікуються коли потрібно нагнати кількість публікацій для захисту. Коли все рівно де публікуватися - хоч і в іншій частині країни. Аби було дешевше.[


Да-да, и, конечно же, эти эффекты однонаправленные - аспиранты со Львова массово публикуются и защищаются в Харькове, улучшая там статистику, а харьковские во Львове - ни-ни :mrgreen: Ахаха - мочи еще :D
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:18

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Ссылку на харьковфорум нашёл только здесь - https://twitter.com/myrevolutionrus/sta ... 4638398464 в комментах к картинке о числе публикаций.

Скорее всего, именно там я и взял эту карту. Кстати, откуда вообще появилась карта - от автора (Харьковский форум):
Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.
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