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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4698469947004701
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:18

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Ссылку на харьковфорум нашёл только здесь - https://twitter.com/myrevolutionrus/sta ... 4638398464 в комментах к картинке о числе публикаций.

Скорее всего, именно там я и взял эту карту. Кстати, откуда вообще появилась карта - от автора (Харьковский форум):
Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:20

  lapay написав:
  zРадио написав:Разгул "активизма" всему виной! Это непонятные люди, берущие деньги непонятно где и говорящие от имени непонятно кого!

Незрозуміли люди, незрозумілі гроші (ІДІЛ, СА, Раша?), балакають незрозуміло що, а в результаті зростання антисемитизму. Браво, блискучий аналіз, гідний видатного топ-менеджера!


Слабый троллинг - "балакають незрозуміло що" я не писал, это твоя придумка. Как раз говорят они понятно что - непонятно, от чьего имени, и за чьи деньги. В этом и есть смысл подрывной деятельности.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:32

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Как раз говорят они понятно что

Бей ..дов, спасай Росию? Нема такого, давай конкретні цитати, хто, що і коли казав, а то одне бла-бла-бла, поки що тільки черепи і свастики тут постили, а воно на антисемитизм тільки віддалено схоже.
Для побутового антисемитизму не потрібні якісь заклики. Він і без них чудово живе і підживлюється порожніми гаманцями, як я писав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:32

  lapay написав:
  freeze написав:Шелупонь повылазила в мутное время.

В депутати він проліз при нинішніх, а не при минулих. Такого зашквара з кадрами, як зараз, взагалі ніколи не було.


Да, придётся вот так наверное.

https://www.youtube.com/watch?v=UV9KBICzOyo
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:39

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Шелупонь повылазила в мутное время.

В депутати він проліз при нинішніх, а не при минулих. Такого зашквара з кадрами, як зараз, взагалі ніколи не було.


Да, придётся вот так наверное.

https://www.youtube.com/watch?v=UV9KBICzOyo

Так чужих виносили, а тут своїх треба. Далеко зеленим до Самопомочі, ой як далеко, в моральному плані, а по рейтингам швидко доженуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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