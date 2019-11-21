Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бей ..дов, спасай Росию? Нема такого, давай конкретні цитати, хто, що і коли казав, а то одне бла-бла-бла, поки що тільки черепи і свастики тут постили, а воно на антисемитизм тільки віддалено схоже. Для побутового антисемитизму не потрібні якісь заклики. Він і без них чудово живе і підживлюється порожніми гаманцями, як я писав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Дякую за працю по встановленю істини. Оце зашквар, так зашквар.
Зашквар так зашквар - вот это. Официальные данные Нацполиции по умышленным убийствам, на 1-2 порядка (!!!) не бьющиеся с данными приведенного харьковского форума, на котором взяли и карту научных публикаций самым что ни на есть пропагандонским способом подписали картой умышленных убийств!
Надеюсь, что теперь истина, действительно, установлена!
PS: никого не хочу обидеть, господа и дамы, но порой примитивного "гугления" по словам и картинкам недостаточно - необходимо еще и голову подключать!