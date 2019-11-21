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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4699470047014702>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:18

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Ссылку на харьковфорум нашёл только здесь - https://twitter.com/myrevolutionrus/sta ... 4638398464 в комментах к картинке о числе публикаций.

Скорее всего, именно там я и взял эту карту. Кстати, откуда вообще появилась карта - от автора (Харьковский форум):
Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:20

  lapay написав:
  zРадио написав:Разгул "активизма" всему виной! Это непонятные люди, берущие деньги непонятно где и говорящие от имени непонятно кого!

Незрозуміли люди, незрозумілі гроші (ІДІЛ, СА, Раша?), балакають незрозуміло що, а в результаті зростання антисемитизму. Браво, блискучий аналіз, гідний видатного топ-менеджера!


Слабый троллинг - "балакають незрозуміло що" я не писал, это твоя придумка. Как раз говорят они понятно что - непонятно, от чьего имени, и за чьи деньги. В этом и есть смысл подрывной деятельности.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:32

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Как раз говорят они понятно что

Бей ..дов, спасай Росию? Нема такого, давай конкретні цитати, хто, що і коли казав, а то одне бла-бла-бла, поки що тільки черепи і свастики тут постили, а воно на антисемитизм тільки віддалено схоже.
Для побутового антисемитизму не потрібні якісь заклики. Він і без них чудово живе і підживлюється порожніми гаманцями, як я писав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:32

  lapay написав:
  freeze написав:Шелупонь повылазила в мутное время.

В депутати він проліз при нинішніх, а не при минулих. Такого зашквара з кадрами, як зараз, взагалі ніколи не було.


Да, придётся вот так наверное.

https://www.youtube.com/watch?v=UV9KBICzOyo
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:39

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Шелупонь повылазила в мутное время.

В депутати він проліз при нинішніх, а не при минулих. Такого зашквара з кадрами, як зараз, взагалі ніколи не було.


Да, придётся вот так наверное.

https://www.youtube.com/watch?v=UV9KBICzOyo

Так чужих виносили, а тут своїх треба. Далеко зеленим до Самопомочі, ой як далеко, в моральному плані, а по рейтингам швидко доженуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:42

  lapay написав:
  yanyura написав:Это Харьковский сайт - https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615

Надеюсь, название карты сами прочитаете.

Дякую за працю по встановленю істини. Оце зашквар, так зашквар. :mrgreen:


Зашквар так зашквар - вот это. Официальные данные Нацполиции по умышленным убийствам, на 1-2 порядка (!!!) не бьющиеся с данными приведенного харьковского форума, на котором взяли и карту научных публикаций самым что ни на есть пропагандонским способом подписали картой умышленных убийств!

Надеюсь, что теперь истина, действительно, установлена!

PS: никого не хочу обидеть, господа и дамы, но порой примитивного "гугления" по словам и картинкам недостаточно - необходимо еще и голову подключать!

Зображення

https://censor.net.ua/news/3043926/abro ... nfografika
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:49

  yanyura написав:
  mephala написав:вже не перший раз бачу від вас картинку. першоджерело можна побачити?
а то пошук знаходить вашу картинку тільки на москальських або ОРДЛОвських сайтах

Ну почему всем надо "покажите первоисточник"? А самому воспльзоваться поиском по "картинки Гугл" что мешает?

Немного времени и "картинки Гугл" выдает все сайты, где размещена эта карта. При этом дата публикации - 2014 год. И только на одном - 2012 год, правда с несколько иным названием, но карта та же, с теми же цифрами по областям.

Это Харьковский сайт - https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615

Надеюсь, название карты сами прочитаете.

я шукав - але знаходив тільки кацапські сайти та ОРДЛОвські. А от на ваш варіант з тисячами вбивств чомусь мій пошук не видав.
але гречно дякую - цікаво що на це зрадіо відповість :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:55

  mephala написав:цікаво що на це зрадіо відповість :mrgreen:


zрадио, как всегда, посадил в лужу пропагандистов, подделывающих данные (еще и обвиняющих подлинник в подделке - это прям уровень геббельса, не ниже) и поправил просто допустивших ошибку.

PS: как можно было даже чисто на глаз не распознать подделку в данных о якобы умышленных убийствах, где средний по стране показатель на уровне 5 человек в год на 10000 человек населения???

Что, тяжело было прикинуть в уме, что это более 20 тыс убийств на всю страну в год, и понять, что это полнейшая ерунда???
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:00

  zРадио написав:
  mephala написав:цікаво що на це зрадіо відповість :mrgreen:


zрадио, как всегда, посадил в лужу пропагандистов, подделывающих данные (еще и обвиняющих подлинник в подделке - это прям уровень геббельса, не ниже).

PS: как можно было даже чисто на глаз не распознать подделку в данных о якобы умышленных убийствах, где средний по стране показатель на уровне 5 человек в год на 10000 человек населения???

Что, тяжело было прикинуть в уме, что это более 20 тыс убийств на всю страну в год, и понять, что это полнейшая ерунда???

ти так нічого і не допетрав.
твої публікації така сама ж дурня.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:07

  zРадио написав:
  mephala написав:Тупиш це ти. Або взагалі не тямиш як проходить захист дисертації.
Наприклад поцікався що таке заочна аспірантура для початку.
А потім спробуй увімкнути мізки щоб осягнути чи буде співпадати місце аспірантури з місцем проживання автору публікації.
А також увімкнути мізки та спробувати зрозуміти де публікуються коли потрібно нагнати кількість публікацій для захисту. Коли все рівно де публікуватися - хоч і в іншій частині країни. Аби було дешевше.[


Да-да, и, конечно же, эти эффекты однонаправленные - аспиранты со Львова массово публикуются и защищаются в Харькове, улучшая там статистику, а харьковские во Львове - ни-ни :mrgreen: Ахаха - мочи еще :D

По каждой специальности есть свои утвержденные ВАКом Специализированные советы по защите диссертаций. И если по определенной специальности таковой есть только в Харькове, то именно туда будут ехать на защиту со всей Украины, в т.ч. и из Львова. И наоборот, соотв.

К примеру, на всю Украину есть только 2 Совета по специальности "01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»" - в Киеве и Харькове.

С полным списком "Перелік установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради (станом на 15 жовтня 2019 року)" вы можете ознакомиться (по желанию) на оффсайте МОН - https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atest ... chenih-rad


  zРадио написав:Надеюсь, что теперь истина, действительно, установлена!

PS: никого не хочу обидеть, господа и дамы, но порой примитивного "гугления" по словам и картинкам недостаточно - необходимо еще и голову подключать!

Во-первых, от автора (Харьковский форум, 9 страниц дискуссии):
Эта тема является ремейком моей же темы о высоком относительном уровне умышленных убийств в России. https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2221214

Данные, которые там использовались позволяют проанализировать статистику по областям Украины. Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.

https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615
т.е. эти цифры не являются официальными (цифрами от правоохранителей).

Во-вторых, дата публикации на Харьковском форуме
28.08.2012, 11:23

У Аброськина
11 января 2018 г.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

В-третьих, дата публикаций карты с названием "Количество научных публикаций на 10 тыс. чел. по областям" - 2014-й.

Какова вероятность того, что данные по преступности на карте 2012-го абсолютно совпадают с количеством публикаций на карте 2014-го?
yanyura
 
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