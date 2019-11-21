Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бей ..дов, спасай Росию? Нема такого, давай конкретні цитати, хто, що і коли казав, а то одне бла-бла-бла, поки що тільки черепи і свастики тут постили, а воно на антисемитизм тільки віддалено схоже. Для побутового антисемитизму не потрібні якісь заклики. Він і без них чудово живе і підживлюється порожніми гаманцями, як я писав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Дякую за працю по встановленю істини. Оце зашквар, так зашквар.
Зашквар так зашквар - вот это. Официальные данные Нацполиции по умышленным убийствам, на 1-2 порядка (!!!) не бьющиеся с данными приведенного харьковского форума, на котором взяли и карту научных публикаций самым что ни на есть пропагандонским способом подписали картой умышленных убийств!
Надеюсь, что теперь истина, действительно, установлена!
PS: никого не хочу обидеть, господа и дамы, но порой примитивного "гугления" по словам и картинкам недостаточно - необходимо еще и голову подключать!
mephala написав:вже не перший раз бачу від вас картинку. першоджерело можна побачити? а то пошук знаходить вашу картинку тільки на москальських або ОРДЛОвських сайтах
Ну почему всем надо "покажите первоисточник"? А самому воспльзоваться поиском по "картинки Гугл" что мешает?
Немного времени и "картинки Гугл" выдает все сайты, где размещена эта карта. При этом дата публикации - 2014 год. И только на одном - 2012 год, правда с несколько иным названием, но карта та же, с теми же цифрами по областям.
mephala написав:Тупиш це ти. Або взагалі не тямиш як проходить захист дисертації. Наприклад поцікався що таке заочна аспірантура для початку. А потім спробуй увімкнути мізки щоб осягнути чи буде співпадати місце аспірантури з місцем проживання автору публікації. А також увімкнути мізки та спробувати зрозуміти де публікуються коли потрібно нагнати кількість публікацій для захисту. Коли все рівно де публікуватися - хоч і в іншій частині країни. Аби було дешевше.[
Да-да, и, конечно же, эти эффекты однонаправленные - аспиранты со Львова массово публикуются и защищаются в Харькове, улучшая там статистику, а харьковские во Львове - ни-ни Ахаха - мочи еще
По каждой специальности есть свои утвержденные ВАКом Специализированные советы по защите диссертаций. И если по определенной специальности таковой есть только в Харькове, то именно туда будут ехать на защиту со всей Украины, в т.ч. и из Львова. И наоборот, соотв.
К примеру, на всю Украину есть только 2 Совета по специальности "01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»" - в Киеве и Харькове.