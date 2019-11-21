Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:Тупиш це ти. Або взагалі не тямиш як проходить захист дисертації. Наприклад поцікався що таке заочна аспірантура для початку. А потім спробуй увімкнути мізки щоб осягнути чи буде співпадати місце аспірантури з місцем проживання автору публікації. А також увімкнути мізки та спробувати зрозуміти де публікуються коли потрібно нагнати кількість публікацій для захисту. Коли все рівно де публікуватися - хоч і в іншій частині країни. Аби було дешевше.[
Да-да, и, конечно же, эти эффекты однонаправленные - аспиранты со Львова массово публикуются и защищаются в Харькове, улучшая там статистику, а харьковские во Львове - ни-ни Ахаха - мочи еще
по суті буде що сказати? ти хоча б десяток публікацій зробив за своє життя?
Дякую за працю по встановленю істини. Оце зашквар, так зашквар.
Зашквар так зашквар - вот это. Официальные данные Нацполиции по умышленным убийствам, на 1-2 порядка (!!!) не бьющиеся с данными приведенного харьковского форума, на котором взяли и карту научных публикаций самым что ни на есть пропагандонским способом подписали картой умышленных убийств!
Надеюсь, что теперь истина, действительно, установлена!
PS: никого не хочу обидеть, господа и дамы, но порой примитивного "гугления" по словам и картинкам недостаточно - необходимо еще и голову подключать!
Кстати насильник сдает депутатский мандат. Из Офиса президента настойчиво предложили ему сдать мандат по хорошему, потому что по плохому будет жестоко. И он благоразумно согласился, все таки человек не бедный и не совсем дурной.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Зебилам посвящается "Перед тем, как принимать решения, в которых вы не разбираетесь, мы же видим, что приходят на ток-шоу и такой бред несут, что слушать невозможно. И вы посмотрите, какой зал хочет вам это все сказать. Если вы не разбираетесь, придите просто и спросите. " https://censor.net.ua/news/3160688/vy_n ... sn_kitsaka