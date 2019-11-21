Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:37

Кстати насильник сдает депутатский мандат.

Из Офиса президента настойчиво предложили ему сдать мандат по хорошему, потому что по плохому будет жестоко. И он благоразумно согласился, все таки человек не бедный и не совсем дурной.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.