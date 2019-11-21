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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4700470147024703>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:11

  zРадио написав:
  mephala написав:Тупиш це ти. Або взагалі не тямиш як проходить захист дисертації.
Наприклад поцікався що таке заочна аспірантура для початку.
А потім спробуй увімкнути мізки щоб осягнути чи буде співпадати місце аспірантури з місцем проживання автору публікації.
А також увімкнути мізки та спробувати зрозуміти де публікуються коли потрібно нагнати кількість публікацій для захисту. Коли все рівно де публікуватися - хоч і в іншій частині країни. Аби було дешевше.[


Да-да, и, конечно же, эти эффекты однонаправленные - аспиранты со Львова массово публикуются и защищаются в Харькове, улучшая там статистику, а харьковские во Львове - ни-ни :mrgreen: Ахаха - мочи еще :D

по суті буде що сказати?
ти хоча б десяток публікацій зробив за своє життя?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:14

yanyura

у Аброськина есть данные по убийствам с 1997-го (нужно перейти по прикрепленной ссылке) - ни один год не было даже 5000 тыс убийств по стране, а поддельная "харьковская карта" дает не менее 20000.

Но камень был не в ваш огород - по вашим публикациям понятно, что как раз вы гуглом пользоваться умеете :D
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 22 лис, 2019 00:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:15

  mephala написав:ти так нічого і не допетрав.
твої публікації така сама ж дурня.


Пока это не доказано. А вот то, что какой-то разжигатель взял и подписал другие данные (предположительно - о научных публикациях) данными об умышленных убийствах, доказано!

Также доказано, что подлог и пропаганда работают - есть как минимим одна жертва (lapay), принявшая фейк за "установленную истину"
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:17

  zРадио написав:
  lapay написав:
  yanyura написав:Это Харьковский сайт - https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615

Надеюсь, название карты сами прочитаете.

Дякую за працю по встановленю істини. Оце зашквар, так зашквар. :mrgreen:


Зашквар так зашквар - вот это. Официальные данные Нацполиции по умышленным убийствам, на 1-2 порядка (!!!) не бьющиеся с данными приведенного харьковского форума, на котором взяли и карту научных публикаций самым что ни на есть пропагандонским способом подписали картой умышленных убийств!

Надеюсь, что теперь истина, действительно, установлена!

PS: никого не хочу обидеть, господа и дамы, но порой примитивного "гугления" по словам и картинкам недостаточно - необходимо еще и голову подключать!

Зображення

https://censor.net.ua/news/3043926/abro ... nfografika

це все гарно але так і не було надано першоджерела по публікаціям. а таких карт можна на "колінці" за вечір десятками ваяти. а потім видавати як за істину в останній інстанції.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А вот то, что какой-то разжигатель взял и подписал другие данные (предположительно - о научных публикациях) данными об умышленных убийствах, доказано!

Данные, опубликованные в 2014-м подписал другим названием в 2012-м :?: :?: :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:28

  yanyura написав:
  zРадио написав:А вот то, что какой-то разжигатель взял и подписал другие данные (предположительно - о научных публикациях) данными об умышленных убийствах, доказано!

Данные, опубликованные в 2014-м подписал другим названием в 2012-м :?: :?: :?:


С чего вы взяли, что в 2014-м не были опубликованы данные возрастом старше 2012-го? С того, что таковые не нашлись в кэше гугла? :lol: Вообще не аргумент!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:37

Re: Політичні дискусії

Кстати насильник сдает депутатский мандат.
Из Офиса президента настойчиво предложили ему сдать мандат по хорошему, потому что по плохому будет жестоко. И он благоразумно согласился, все таки человек не бедный и не совсем дурной.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:53

Re: Політичні дискусії

Зебилам посвящается
"Перед тем, как принимать решения, в которых вы не разбираетесь, мы же видим, что приходят на ток-шоу и такой бред несут, что слушать невозможно. И вы посмотрите, какой зал хочет вам это все сказать. Если вы не разбираетесь, придите просто и спросите. "
https://censor.net.ua/news/3160688/vy_n ... sn_kitsaka
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:10

  zРадио написав:
  yanyura написав:
  zРадио написав:А вот то, что какой-то разжигатель взял и подписал другие данные (предположительно - о научных публикациях) данными об умышленных убийствах, доказано!

Данные, опубликованные в 2014-м подписал другим названием в 2012-м :?: :?: :?:


С чего вы взяли, что в 2014-м не были опубликованы данные возрастом старше 2012-го? С того, что таковые не нашлись в кэше гугла? :lol: Вообще не аргумент!

Отсюда -
https://www.google.com.ua/search?hl=ru- ... 66&bih=613

и даты публикаций по этим сайтам:

30.Oct.2014 08:20 - http://vatnik.reactor.cc/post/1629285

31 октября 2014 г., 14:26:07 - https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=atta ... 927:4363:1

2:04 AM - 31 Oct 2014 - https://twitter.com/myrevolutionrus/sta ... 4638398464

5 декабря 2015 г., 2:51:15 - https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... xoszsV1U&s

21 апреля 2016 г., 16:47:43 - https://cs8.pikabu.ru/images/big_size_c ... 188001.jpg

Жду вашей ссылки ранее "28.08.2012, 11:23" (времени публикации на Харьковском форуме), желательно с автором этой карты, чтобы доказать, что пользователь с ником "a999" солгал, написав
Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.

https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:27

mephala
Молодца!
Поддержали антисемитизм, объявили ненависть к евреям вполне заслуженной, предложили эффективный метод борьбы с ним - лопаты в руки (евреям).
Продолжайте дальше доказывать отсутствие ксенофобии и антисемитизма.
Даже не буду писать ссылку на Ваш пост. Вас за него всё равно за "разжигание" не забанят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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