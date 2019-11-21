Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бей ..дов, спасай Росию? Нема такого, давай конкретні цитати, хто, що і коли казав, а то одне бла-бла-бла, поки що тільки черепи і свастики тут постили, а воно на антисемитизм тільки віддалено схоже. Для побутового антисемитизму не потрібні якісь заклики. Він і без них чудово живе і підживлюється порожніми гаманцями, як я писав.
А чим він підживлюється у Польщі, яка попереду нас? Там вроде и евреев уже не осталось (по-моему, от слова совсем) и гаманці потолще наших (хотя Ваше объяснение, наверное, имеет основания).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час ) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!
Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина ЛАД, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный казачок...
zРадио написав:...... Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина ЛАД, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный козачок...
Такого обращения в 2012 не помню, но а999 может быть и не харьковчанином, а, может, и да - мало каких дурачков земля носит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Да это понятно. Я просто хотел убедиться в том, что сферический харьковчанин в вакууме не обращался в 2012-м году к донецким оскорблением "даунецкие". Очевидно, что юзер подобных убеждений случайную ошибку на этой фейковой (как мы выяснили, сравнив с данными МВД) картинке сделать не мог. Спасибо за ответ
ЛАД написав:mephala Молодца! Поддержали антисемитизм, объявили ненависть к евреям вполне заслуженной, предложили эффективный метод борьбы с ним - лопаты в руки (евреям). Продолжайте дальше доказывать отсутствие ксенофобии и антисемитизма. Даже не буду писать ссылку на Ваш пост. Вас за него всё равно за "разжигание" не забанят.
тобто хтось зробив опитування та отримав дані а я значить розпалюю? ви ас маніпуляцій та оббріхувань.
А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час ) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!
а як ви знайшли свою картинку? ще напишіть що вам прийшла світла думка до голови та ви вбили відразу адресу без пошука а взагалі все це відмазки коли ви не встані підтвердити дані. так і вертитеся як вуж на сковорідці після свого необґрунтованого нічим вкидону пустопорожнього малюнку.
ЛАД написав:mephala Молодца! Поддержали антисемитизм, объявили ненависть к евреям вполне заслуженной, предложили эффективный метод борьбы с ним - лопаты в руки (евреям). Продолжайте дальше доказывать отсутствие ксенофобии и антисемитизма. Даже не буду писать ссылку на Ваш пост. Вас за него всё равно за "разжигание" не забанят.
тобто хтось зробив опитування та отримав дані а я значить розпалюю? ви ас маніпуляцій та оббріхувань.
Простите, Вы случайно не женщина? Спокойной ночи!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:mephala Молодца! Поддержали антисемитизм, объявили ненависть к евреям вполне заслуженной, предложили эффективный метод борьбы с ним - лопаты в руки (евреям). Продолжайте дальше доказывать отсутствие ксенофобии и антисемитизма. Даже не буду писать ссылку на Ваш пост. Вас за него всё равно за "разжигание" не забанят.
тобто хтось зробив опитування та отримав дані а я значить розпалюю? ви ас маніпуляцій та оббріхувань.