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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4700470147024703 Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:34 lapay написав: zРадио написав: Как раз говорят они понятно что Как раз говорят они понятно что

Бей ..дов, спасай Росию? Нема такого, давай конкретні цитати, хто, що і коли казав, а то одне бла-бла-бла, поки що тільки черепи і свастики тут постили, а воно на антисемитизм тільки віддалено схоже.

Для побутового антисемитизму не потрібні якісь заклики. Він і без них чудово живе і підживлюється порожніми гаманцями, як я писав. Бей ..дов, спасай Росию? Нема такого, давай конкретні цитати, хто, що і коли казав, а то одне бла-бла-бла, поки що тільки черепи і свастики тут постили, а воно на антисемитизм тільки віддалено схоже.Для побутового антисемитизму не потрібні якісь заклики. Він і без них чудово живе і підживлюється порожніми гаманцями, як я писав.

А чим він підживлюється у Польщі, яка попереду нас?

Там вроде и евреев уже не осталось (по-моему, от слова совсем) и гаманці потолще наших (хотя Ваше объяснение, наверное, имеет основания). А чим він підживлюється у Польщі, яка попереду нас?Там вроде и евреев уже не осталось (по-моему, от слова совсем) и гаманці потолще наших (хотя Ваше объяснение, наверное, имеет основания). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14832 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:40 yanyura написав: Жду вашей ссылки ранее "28.08.2012, 11:23" (времени публикации на Харьковском форуме), желательно с автором этой карты, чтобы доказать, что пользователь с ником "a999" солгал, написав

Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.

https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615 Жду вашей ссылки ранее "" (времени публикации на Харьковском форуме), желательно с автором этой карты, чтобы доказать, что пользователь с ником "" солгал, написав



А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час ) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!



Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина ЛАД, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный казачок... А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный казачок... zРадио

Повідомлень: 4200 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:51 zРадио написав: ......

Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина ЛАД, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный козачок... ......Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный козачок...

Такого обращения в 2012 не помню, но а999 может быть и не харьковчанином, а, может, и да - мало каких дурачков земля носит. Такого обращения в 2012 не помню, но а999 может быть и не харьковчанином, а, может, и да - мало каких дурачков земля носит. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14832 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:59 ЛАД написав: мало каких дурачков земля носит. мало каких дурачков земля носит.



Да это понятно. Я просто хотел убедиться в том, что сферический харьковчанин в вакууме не обращался в 2012-м году к донецким оскорблением "даунецкие". Очевидно, что юзер подобных убеждений случайную ошибку на этой фейковой (как мы выяснили, сравнив с данными МВД) картинке сделать не мог. Спасибо за ответ Да это понятно. Я просто хотел убедиться в том, что сферический харьковчанин в вакууме не обращался в 2012-м году к донецким оскорблением "даунецкие". Очевидно, что юзер подобных убеждений случайную ошибку на этой фейковой (как мы выяснили, сравнив с данными МВД) картинке сделать не мог. Спасибо за ответ zРадио

Повідомлень: 4200 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 02:19 ЛАД написав: mephala

Молодца!

Поддержали антисемитизм, объявили ненависть к евреям вполне заслуженной, предложили эффективный метод борьбы с ним - лопаты в руки (евреям).

Продолжайте дальше доказывать отсутствие ксенофобии и антисемитизма.

Даже не буду писать ссылку на Ваш пост. Вас за него всё равно за "разжигание" не забанят. Молодца!Поддержали антисемитизм, объявили ненависть к евреям вполне заслуженной, предложили эффективный метод борьбы с ним - лопаты в руки (евреям).Продолжайте дальше доказывать отсутствие ксенофобии и антисемитизма.Даже не буду писать ссылку на Ваш пост. Вас за него всё равно за "разжигание" не забанят.



тобто хтось зробив опитування та отримав дані а я значить розпалюю?

ви ас маніпуляцій та оббріхувань. тобто хтось зробив опитування та отримав дані а я значить розпалюю?ви ас маніпуляцій та оббріхувань. mephala Повідомлень: 5949 З нами з: 07.04.14 Подякував: 84 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 02:23 zРадио написав: yanyura написав: Жду вашей ссылки ранее "28.08.2012, 11:23" (времени публикации на Харьковском форуме), желательно с автором этой карты, чтобы доказать, что пользователь с ником "a999" солгал, написав

Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.

https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615 Жду вашей ссылки ранее "" (времени публикации на Харьковском форуме), желательно с автором этой карты, чтобы доказать, что пользователь с ником "" солгал, написав



А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час ) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search! А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!

а як ви знайшли свою картинку?

ще напишіть що вам прийшла світла думка до голови та ви вбили відразу адресу без пошука

а взагалі все це відмазки коли ви не встані підтвердити дані.

так і вертитеся як вуж на сковорідці після свого необґрунтованого нічим вкидону пустопорожнього малюнку. а як ви знайшли свою картинку?ще напишіть що вам прийшла світла думка до голови та ви вбили відразу адресу без пошукаа взагалі все це відмазки коли ви не встані підтвердити дані.так і вертитеся як вуж на сковорідці після свого необґрунтованого нічим вкидону пустопорожнього малюнку. mephala Повідомлень: 5949 З нами з: 07.04.14 Подякував: 84 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 02:30 mephala написав: ЛАД написав: mephala

Молодца!

Поддержали антисемитизм, объявили ненависть к евреям вполне заслуженной, предложили эффективный метод борьбы с ним - лопаты в руки (евреям).

Продолжайте дальше доказывать отсутствие ксенофобии и антисемитизма.

Даже не буду писать ссылку на Ваш пост. Вас за него всё равно за "разжигание" не забанят. Молодца!Поддержали антисемитизм, объявили ненависть к евреям вполне заслуженной, предложили эффективный метод борьбы с ним - лопаты в руки (евреям).Продолжайте дальше доказывать отсутствие ксенофобии и антисемитизма.Даже не буду писать ссылку на Ваш пост. Вас за него всё равно за "разжигание" не забанят.



тобто хтось зробив опитування та отримав дані а я значить розпалюю?

ви ас маніпуляцій та оббріхувань. тобто хтось зробив опитування та отримав дані а я значить розпалюю?ви ас маніпуляцій та оббріхувань.

Простите, Вы случайно не женщина?

Спокойной ночи! Простите, Вы случайно не женщина?Спокойной ночи! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14832 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 02:33 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: mephala

Молодца!

Поддержали антисемитизм, объявили ненависть к евреям вполне заслуженной, предложили эффективный метод борьбы с ним - лопаты в руки (евреям).

Продолжайте дальше доказывать отсутствие ксенофобии и антисемитизма.

Даже не буду писать ссылку на Ваш пост. Вас за него всё равно за "разжигание" не забанят. Молодца!Поддержали антисемитизм, объявили ненависть к евреям вполне заслуженной, предложили эффективный метод борьбы с ним - лопаты в руки (евреям).Продолжайте дальше доказывать отсутствие ксенофобии и антисемитизма.Даже не буду писать ссылку на Ваш пост. Вас за него всё равно за "разжигание" не забанят.



тобто хтось зробив опитування та отримав дані а я значить розпалюю?

ви ас маніпуляцій та оббріхувань. тобто хтось зробив опитування та отримав дані а я значить розпалюю?ви ас маніпуляцій та оббріхувань.

Простите, Вы случайно не женщина?

Спокойной ночи! Простите, Вы случайно не женщина?Спокойной ночи!

І вам не хворіти. І вам не хворіти. mephala Повідомлень: 5949 З нами з: 07.04.14 Подякував: 84 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4700470147024703 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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