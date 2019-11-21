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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4700470147024703
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:40

  yanyura написав:Жду вашей ссылки ранее "28.08.2012, 11:23" (времени публикации на Харьковском форуме), желательно с автором этой карты, чтобы доказать, что пользователь с ником "a999" солгал, написав
Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.

https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615


А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час :D ) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!

Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина ЛАД, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный казачок...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:51

  zРадио написав:......
Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина ЛАД, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный козачок...

Такого обращения в 2012 не помню, но а999 может быть и не харьковчанином, а, может, и да - мало каких дурачков земля носит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:59

  ЛАД написав:мало каких дурачков земля носит.


Да это понятно. Я просто хотел убедиться в том, что сферический харьковчанин в вакууме не обращался в 2012-м году к донецким оскорблением "даунецкие". Очевидно, что юзер подобных убеждений случайную ошибку на этой фейковой (как мы выяснили, сравнив с данными МВД) картинке сделать не мог. Спасибо за ответ
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 02:23

  zРадио написав:
  yanyura написав:Жду вашей ссылки ранее "28.08.2012, 11:23" (времени публикации на Харьковском форуме), желательно с автором этой карты, чтобы доказать, что пользователь с ником "a999" солгал, написав
Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.

https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615


А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час :D ) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!

а як ви знайшли свою картинку?
ще напишіть що вам прийшла світла думка до голови та ви вбили відразу адресу без пошука :lol:
а взагалі все це відмазки коли ви не встані підтвердити дані.
так і вертитеся як вуж на сковорідці після свого необґрунтованого нічим вкидону пустопорожнього малюнку.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:34

  lapay написав:
  zРадио написав:Как раз говорят они понятно что

Бей ..дов, спасай Росию? Нема такого, давай конкретні цитати, хто, що і коли казав, а то одне бла-бла-бла, поки що тільки черепи і свастики тут постили, а воно на антисемитизм тільки віддалено схоже.
Для побутового антисемитизму не потрібні якісь заклики. Він і без них чудово живе і підживлюється порожніми гаманцями, як я писав.

Сбербанк отправил своему клиенту предложение по кредиту с паролем "Плачь, убивай евреев". В банке объяснили, что код сгенерирован автоматически. :mrgreen:
https://www.svoboda.org/a/30284225.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:49

пару лет назад, идя по двору, ненароком "подслушал" разговор, обрывок, двух женщин, интеллигентного вида, лет за 60.
суть его такова - "украинцы спасали их от смерти во время войны, а теперь они уничтожают украинцев - убивают (в котлах), тарифами и проч."
(разговор вёлся на укр.языке.)
может в этом (некоторых личностях) причина иудофобии у нас?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:34

  19yuriy91 написав:пару лет назад, идя по двору, ненароком "подслушал" разговор, обрывок, двух женщин, интеллигентного вида, лет за 60.
суть его такова - "украинцы спасали их от смерти во время войны, а теперь они уничтожают украинцев - убивают (в котлах), тарифами и проч."
(разговор вёлся на укр.языке.)
может в этом (некоторых личностях) причина иудофобии у нас?


А може причина ,що в більшості населення клепок в голові бракує?
От і такі рішення- доярки до влади,проголосуємо по приколу, забрати у багатих і все поділити...
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