Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час ) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!
Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина ЛАД, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный казачок...
zРадио написав:...... Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина ЛАД, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный козачок...
Такого обращения в 2012 не помню, но а999 может быть и не харьковчанином, а, может, и да - мало каких дурачков земля носит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Да это понятно. Я просто хотел убедиться в том, что сферический харьковчанин в вакууме не обращался в 2012-м году к донецким оскорблением "даунецкие". Очевидно, что юзер подобных убеждений случайную ошибку на этой фейковой (как мы выяснили, сравнив с данными МВД) картинке сделать не мог. Спасибо за ответ
А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час ) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!
а як ви знайшли свою картинку? ще напишіть що вам прийшла світла думка до голови та ви вбили відразу адресу без пошука а взагалі все це відмазки коли ви не встані підтвердити дані. так і вертитеся як вуж на сковорідці після свого необґрунтованого нічим вкидону пустопорожнього малюнку.
Бей ..дов, спасай Росию? Нема такого, давай конкретні цитати, хто, що і коли казав, а то одне бла-бла-бла, поки що тільки черепи і свастики тут постили, а воно на антисемитизм тільки віддалено схоже. Для побутового антисемитизму не потрібні якісь заклики. Він і без них чудово живе і підживлюється порожніми гаманцями, як я писав.
пару лет назад, идя по двору, ненароком "подслушал" разговор, обрывок, двух женщин, интеллигентного вида, лет за 60. суть его такова - "украинцы спасали их от смерти во время войны, а теперь они уничтожают украинцев - убивают (в котлах), тарифами и проч." (разговор вёлся на укр.языке.) может в этом (некоторых личностях) причина иудофобии у нас?
19yuriy91 написав:пару лет назад, идя по двору, ненароком "подслушал" разговор, обрывок, двух женщин, интеллигентного вида, лет за 60. суть его такова - "украинцы спасали их от смерти во время войны, а теперь они уничтожают украинцев - убивают (в котлах), тарифами и проч." (разговор вёлся на укр.языке.) может в этом (некоторых личностях) причина иудофобии у нас?
А може причина ,що в більшості населення клепок в голові бракує? От і такі рішення- доярки до влади,проголосуємо по приколу, забрати у багатих і все поділити...
Ирина, мой пост с характеристикой выступления мефалы Вы удалили. Ну и бог с ним. Но, может, стоило заодно удалить и антисемитские выступление мефалы viewtopic.php?p=4800027#p4800027, заканчивающееся умным советом
то нехай євреї йдуть беруть лопати - їх відразу всі полюблять
Или я хочу слишком много?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
З річницею Революції Гідності товариство! Всім терпіння і витримки українці. Прийде час завершення розпочатого в 14 році. побудову Країни європейського зразку, бо шлях наш браття до Європи. Будемо розумнішими надалі, бо непокаране Зло, породжує ще більше ЗЕло і надбання Революції перемагає контрреволюція. Все буде добре і все буде Україна. На сайті роти закравають блокуванням проукраїнських патріотів, або витісненням з форуму на це вплине, або вже впливає вказівкою. ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взяти під контроль всі відомі ресурси інформацйного простору. Розпочинається боротьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українським народом по вказівці, та поставлених певних ультиматумів кремлем Зеленському зраднику. Є ланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що я озвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента до ветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав і захищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання в Польшіі якби громадськість не натиснула на МЗС та Владу мовчки все б було поховано, тобто це показує ставлення до наших Героїв-захисників України, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТО по надуманій сфабрикованій справі, чого ж це українські воїни російських найманців вбивали?, прориваючись до луганського аеропорту, звільняючи територію від ворога. Ганьба просто якась відбувається, наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діють проти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по аудіозаписам перемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справ проти п;ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його від політичних процесів. Зараз пред;явлено обвинувачення бувшому очильнику Правого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, що нападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І таких епізодів переслідування можна скласти десятки де прослідковується запланована зачистка ЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо ти промовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтра промовчиш, коли прийдуть за сусідом, то післязавтра прийдуть за тобою і ніхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка. Слава Україні! Смерть ворогам!
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 09:53, всього редагувалось 1 раз.