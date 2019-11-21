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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4701470247034704>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:40

  yanyura написав:Жду вашей ссылки ранее "28.08.2012, 11:23" (времени публикации на Харьковском форуме), желательно с автором этой карты, чтобы доказать, что пользователь с ником "a999" солгал, написав
Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.

https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615


А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час :D ) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!

Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина ЛАД, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный казачок...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:51

  zРадио написав:......
Что касается пользователя a999 - можно спросить у харьковчанина ЛАД, насколько распространенным было обращение "даунецкие" в Харькове в 2012-м (!!!) году, но что-то мне подсказывает, что на харьковском форуме этот разжигатель - засланный козачок...

Такого обращения в 2012 не помню, но а999 может быть и не харьковчанином, а, может, и да - мало каких дурачков земля носит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:59

  ЛАД написав:мало каких дурачков земля носит.


Да это понятно. Я просто хотел убедиться в том, что сферический харьковчанин в вакууме не обращался в 2012-м году к донецким оскорблением "даунецкие". Очевидно, что юзер подобных убеждений случайную ошибку на этой фейковой (как мы выяснили, сравнив с данными МВД) картинке сделать не мог. Спасибо за ответ
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 02:23

  zРадио написав:
  yanyura написав:Жду вашей ссылки ранее "28.08.2012, 11:23" (времени публикации на Харьковском форуме), желательно с автором этой карты, чтобы доказать, что пользователь с ником "a999" солгал, написав
Вооружившись калькулятором и Пэйнтом, я сваял вот эту картинку.

https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2531615


А с чего она должна искаться??? Назовите хоть одну причину! Еще немного, и я поменяю свое мнение о ваших навыках Google Search (пока же списываю на поздний час :D ) Кешируются поисковые запросы, а не весь интернет! Если первоисточника какого-то бородатого (неизвестного нам) года уже нет и он не участвовал в поиске, то эти данные никаким макаром не появятся в Google Search!

а як ви знайшли свою картинку?
ще напишіть що вам прийшла світла думка до голови та ви вбили відразу адресу без пошука :lol:
а взагалі все це відмазки коли ви не встані підтвердити дані.
так і вертитеся як вуж на сковорідці після свого необґрунтованого нічим вкидону пустопорожнього малюнку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:34

  lapay написав:
  zРадио написав:Как раз говорят они понятно что

Бей ..дов, спасай Росию? Нема такого, давай конкретні цитати, хто, що і коли казав, а то одне бла-бла-бла, поки що тільки черепи і свастики тут постили, а воно на антисемитизм тільки віддалено схоже.
Для побутового антисемитизму не потрібні якісь заклики. Він і без них чудово живе і підживлюється порожніми гаманцями, як я писав.

Сбербанк отправил своему клиенту предложение по кредиту с паролем "Плачь, убивай евреев". В банке объяснили, что код сгенерирован автоматически. :mrgreen:
https://www.svoboda.org/a/30284225.html
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:49

пару лет назад, идя по двору, ненароком "подслушал" разговор, обрывок, двух женщин, интеллигентного вида, лет за 60.
суть его такова - "украинцы спасали их от смерти во время войны, а теперь они уничтожают украинцев - убивают (в котлах), тарифами и проч."
(разговор вёлся на укр.языке.)
может в этом (некоторых личностях) причина иудофобии у нас?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:34

  19yuriy91 написав:пару лет назад, идя по двору, ненароком "подслушал" разговор, обрывок, двух женщин, интеллигентного вида, лет за 60.
суть его такова - "украинцы спасали их от смерти во время войны, а теперь они уничтожают украинцев - убивают (в котлах), тарифами и проч."
(разговор вёлся на укр.языке.)
может в этом (некоторых личностях) причина иудофобии у нас?


А може причина ,що в більшості населення клепок в голові бракує?
От і такі рішення- доярки до влади,проголосуємо по приколу, забрати у багатих і все поділити...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:04

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:08

Ирина, мой пост с характеристикой выступления мефалы Вы удалили. Ну и бог с ним.
Но, может, стоило заодно удалить и антисемитские выступление мефалы viewtopic.php?p=4800027#p4800027, заканчивающееся умным советом
то нехай євреї йдуть беруть лопати - їх відразу всі полюблять

:?:
Или я хочу слишком много?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:15

Re: Політичні дискусії

З річницею Революції Гідності товариство! Всім терпіння і витримки українці. Прийде час завершення розпочатого в 14 році. побудову Країни європейського зразку, бо шлях наш браття до Європи. Будемо розумнішими надалі, бо непокаране Зло, породжує ще більше ЗЕло і надбання Революції перемагає контрреволюція. Все буде добре і все буде Україна.
На сайті роти
закравають блокуванням проукраїнських патріотів, або витісненням з форуму на це вплине, або вже впливає вказівкою.
ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взяти
під контроль всі відомі ресурси інформацйного простору. Розпочинається
боротьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українським
народом по вказівці, та поставлених певних ультиматумів кремлем Зеленському зраднику. Є
ланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що я
озвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента до
ветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав і
захищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання в
Польшіі якби громадськість не натиснула на МЗС та Владу мовчки все б було поховано, тобто це показує ставлення до наших Героїв-захисників України, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТО
по надуманій сфабрикованій справі, чого ж це українські воїни російських найманців вбивали?,
прориваючись до луганського аеропорту, звільняючи територію від ворога. Ганьба просто якась відбувається,
наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діють
проти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по аудіозаписам
перемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справ
проти п;ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його від
політичних процесів. Зараз пред;явлено обвинувачення бувшому очильнику
Правого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, що
нападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І таких
епізодів переслідування можна скласти десятки де прослідковується запланована зачистка
ЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо ти
промовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтра
промовчиш, коли прийдуть за сусідом, то післязавтра прийдуть за тобою і
ніхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка.
Слава Україні! Смерть ворогам!
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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