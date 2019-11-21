Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:15

З річницею Революції Гідності товариство! Всім терпіння і витримки українці. Прийде час завершення розпочатого в 14 році. побудову Країни європейського зразку, бо шлях наш браття до Європи. Будемо розумнішими надалі, бо непокаране Зло, породжує ще більше ЗЕло і надбання Революції перемагає контрреволюція. Все буде добре і все буде Україна.

На сайті роти

закравають блокуванням проукраїнських патріотів, або витісненням з форуму на це вплине, або вже впливає вказівкою.

ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взяти

під контроль всі відомі ресурси інформацйного простору. Розпочинається

боротьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українським

народом по вказівці, та поставлених певних ультиматумів кремлем Зеленському зраднику. Є

ланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що я

озвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента до

ветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав і

захищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання в

Польшіі якби громадськість не натиснула на МЗС та Владу мовчки все б було поховано, тобто це показує ставлення до наших Героїв-захисників України, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТО

по надуманій сфабрикованій справі, чого ж це українські воїни російських найманців вбивали?,

прориваючись до луганського аеропорту, звільняючи територію від ворога. Ганьба просто якась відбувається,

наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діють

проти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по аудіозаписам

перемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справ

проти п;ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його від

політичних процесів. Зараз пред;явлено обвинувачення бувшому очильнику

Правого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, що

нападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І таких

епізодів переслідування можна скласти десятки де прослідковується запланована зачистка

ЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо ти

промовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтра

промовчиш, коли прийдуть за сусідом, то післязавтра прийдуть за тобою і

ніхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка.

Слава Україні! Смерть ворогам!