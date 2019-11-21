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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:36
ЛАД написав:
Ирина, мой пост с характеристикой выступления мефалы Вы удалили. Ну и бог с ним.
Но, может, стоило заодно удалить и антисемитские выступление мефалы viewtopic.php?p=4800027#p4800027
, заканчивающееся умным советом
то нехай євреї йдуть беруть лопати - їх відразу всі полюблять
Или я хочу слишком много?
ви б для початку вивчили що таке антисемітизм.
а потім би спродували довести де в мене вороже або неприязне ставлення до євреїв.
саме в мене а не тих хто проводив або приймав участь в опитуванні яке доречі не я притяг до теми.
і те що якраз ваш пост видалили зробили цілком вірно - тому що ви взялися мене оббріхувати та перекручувати те що я сказав.
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mephala
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:07
freeze написав:
Кстати в его замечательной биографии кроме служения народу в соответствующей фракции, было и тесное сотрудничество с блоком Порошенко, от которого он баллотировался одно время на местных выборах, и даже был заместителем коменданта Майдана.
Справедливости ради в те времена (с 10 по 15-й год) он представлял Батькивщину в облраде.
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Aps
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:12
mephala написав: ЛАД написав:
Ирина, мой пост с характеристикой выступления мефалы Вы удалили. Ну и бог с ним.
Но, может, стоило заодно удалить и антисемитские выступление мефалы viewtopic.php?p=4800027#p4800027
, заканчивающееся умным советом
то нехай євреї йдуть беруть лопати - їх відразу всі полюблять
Или я хочу слишком много?
ви б для початку вивчили що таке антисемітизм.
а потім би спродували довести де в мене вороже або неприязне ставлення до євреїв.
саме в мене а не тих хто проводив або приймав участь в опитуванні яке доречі не я притяг до теми.
і те що якраз ваш пост видалили зробили цілком вірно - тому що ви взялися мене оббріхувати та перекручувати те що я сказав.
І що тут такого про лопати і євреїв? Насправді рускі найбільше розвивають антисемізм,розказуючи про бандеровцев и Западную Украину.
Хоча у нас жило більше 20% євреїв і все було в порядку. Але потім прийшли спочатку совєти ,почали вивозити всіх і потім фріци добили... Про це історія росії мовчить.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:13
Aps написав: freeze написав:
Кстати в его замечательной биографии кроме служения народу в соответствующей фракции, было и тесное сотрудничество с блоком Порошенко, от которого он баллотировался одно время на местных выборах, и даже был заместителем коменданта Майдана.
Справедливости ради в те времена (с 10 по 15-й год) он представлял Батькивщину в облраде.
Это да, тушка еще та
В 2010 баллотировался в облсовет от Батькивщины, в 2015 году от Блока Порошенко, а оказался народным депутатом от Слуг народа в 2019 году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:14
https://www.youtube.com/watch?v=AuFn2i9sDrE
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:19
mephala
Могу Вам посоветовать то же самое - немного подумать и, может, поймёте, что пост у Вас всё же антисемитский.
Думать лучше после того, как удалите пост.
Предлагаю, Вы удалите свой, а я свой.
О'к?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:35
Вот просто интересно, viewtopic.php?p=4800140&sid=8525d4ae8599db0461804e2bf37ad1f6#p4800140
- это снова не "разжигание"?
А "Препиздент" это ни разу не мат и вполне нормальное название президента?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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