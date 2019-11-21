RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4701470247034704
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:36

  ЛАД написав:Ирина, мой пост с характеристикой выступления мефалы Вы удалили. Ну и бог с ним.
Но, может, стоило заодно удалить и антисемитские выступление мефалы viewtopic.php?p=4800027#p4800027, заканчивающееся умным советом
то нехай євреї йдуть беруть лопати - їх відразу всі полюблять

:?:
Или я хочу слишком много?

ви б для початку вивчили що таке антисемітизм.
а потім би спродували довести де в мене вороже або неприязне ставлення до євреїв.
саме в мене а не тих хто проводив або приймав участь в опитуванні яке доречі не я притяг до теми.
і те що якраз ваш пост видалили зробили цілком вірно - тому що ви взялися мене оббріхувати та перекручувати те що я сказав.
mephala
 
Повідомлень: 5948
З нами з: 07.04.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:07

  freeze написав:Кстати в его замечательной биографии кроме служения народу в соответствующей фракции, было и тесное сотрудничество с блоком Порошенко, от которого он баллотировался одно время на местных выборах, и даже был заместителем коменданта Майдана.


Справедливости ради в те времена (с 10 по 15-й год) он представлял Батькивщину в облраде.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2949
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:12

  mephala написав:
  ЛАД написав:Ирина, мой пост с характеристикой выступления мефалы Вы удалили. Ну и бог с ним.
Но, может, стоило заодно удалить и антисемитские выступление мефалы viewtopic.php?p=4800027#p4800027, заканчивающееся умным советом
то нехай євреї йдуть беруть лопати - їх відразу всі полюблять

:?:
Или я хочу слишком много?

ви б для початку вивчили що таке антисемітизм.
а потім би спродували довести де в мене вороже або неприязне ставлення до євреїв.
саме в мене а не тих хто проводив або приймав участь в опитуванні яке доречі не я притяг до теми.
і те що якраз ваш пост видалили зробили цілком вірно - тому що ви взялися мене оббріхувати та перекручувати те що я сказав.


І що тут такого про лопати і євреїв? Насправді рускі найбільше розвивають антисемізм,розказуючи про бандеровцев и Западную Украину.
Хоча у нас жило більше 20% євреїв і все було в порядку. Але потім прийшли спочатку совєти ,почали вивозити всіх і потім фріци добили... Про це історія росії мовчить.
Ethereum
 
Повідомлень: 889
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:13

Re: Політичні дискусії

Aps написав:
  freeze написав:Кстати в его замечательной биографии кроме служения народу в соответствующей фракции, было и тесное сотрудничество с блоком Порошенко, от которого он баллотировался одно время на местных выборах, и даже был заместителем коменданта Майдана.


Справедливости ради в те времена (с 10 по 15-й год) он представлял Батькивщину в облраде.


Это да, тушка еще та
В 2010 баллотировался в облсовет от Батькивщины, в 2015 году от Блока Порошенко, а оказался народным депутатом от Слуг народа в 2019 году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13613
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5553 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:14

Re: Політичні дискусії

https://www.youtube.com/watch?v=AuFn2i9sDrE
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 06.01.17
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:19

mephala
Могу Вам посоветовать то же самое - немного подумать и, может, поймёте, что пост у Вас всё же антисемитский.
Думать лучше после того, как удалите пост.
Предлагаю, Вы удалите свой, а я свой.
О'к?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14833
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:35

Вот просто интересно, viewtopic.php?p=4800140&sid=8525d4ae8599db0461804e2bf37ad1f6#p4800140 - это снова не "разжигание"?
А "Препиздент" это ни разу не мат и вполне нормальное название президента?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14833
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4701470247034704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.