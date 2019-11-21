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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4702470347044705>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:14

Re: Політичні дискусії

https://www.youtube.com/watch?v=AuFn2i9sDrE
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:01

ЛАД
Ця "помилка" яка є правдою.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:05

  Перес де Куэльяр написав:.. влада зрадників.. Розпочинається
боротьба з патріотами, нацоналістами..

судя по количеству голосов, отданных против ЕС и ПАПы, как раз этого народ и хочет - расследования разных криминальных преступлений предыдущей влады.
а претензии к новым властям по сути - что они практически не борются, более того, наглые порохоботы пролезли в нестройные и сумасбродные ряды новой моновласти, саботируя все благие начинания.
очень надеюсь на чистки в рядах партии, а затем, обещанные посадки разбойников и ворюг, прикрывающихся патриотичными гаслами и флагами.
вот это и будет истинным праздником Достоинства!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:18

  sequence написав:
  Перес де Куэльяр написав:.. влада зрадників.. Розпочинається
боротьба з патріотами, нацоналістами..

судя по количеству голосов, отданных против ЕС и ПАПы, как раз этого народ и хочет - расследования разных криминальных преступлений предыдущей влады.
а претензии к новым властям по сути - что они практически не борются, более того, наглые порохоботы пролезли в нестройные и сумасбродные ряды новой моновласти, саботируя все благие начинания.
очень надеюсь на чистки в рядах партии, а затем, обещанные посадки разбойников и ворюг, прикрывающихся патриотичными гаслами и флагами.
вот это и будет истинным праздником Достоинства!
Коли будуть сидіти ці зрадники Портнов, Медведчук, Кернес, Рабінович, Лукаш, куплений Ківа ітд. тоді я повірю в боротьбу зі злочинцями. Ці персоналії колаборанти принесли війну в Україну і роздмухують її всередині. Але ж ні, патріотів треба запроторити по в"язницях, а ті свої, промоскальські гниди, які пропагують руській мір на теренах Неньки..
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:38

  Перес де Куэльяр написав:..Коли будуть сидіти ці зрадники Портнов, Медведчук, Кернес, Рабінович, Лукаш, куплений Ківа ..

Шария, Толика забыли! как то даже непривычно - всегда был в этом списке, тут пропал! Больше так не лажайте!
Так у ваших друзив было 5 (пять) лет, чтобы "пересажать" всех вышеуказанных! Что-то пошло не так?
По какому признаку будем сажать - можете озвучить критерии?
А товарищи, вроде Стерненко, садистски зарезавший и добивший человека, должны гулять и дружить с Рябошабками, правильно?
А Карась, застреливший мальчика из Внутренних Войск во время святого майдана выстрелом в упор под шлем, должен дальше рассказывать людям как жить?
Во время святого майдана погибли или получили ранения свыше 100 сотрудников МВД и Внутренних Войск, выполняющих приказ. Почему бы не увековечить их память?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:05

  Перес де Куэльяр написав:https://www.youtube.com/watch?v=AuFn2i9sDrE


Так прячется, что выкладывает видео в Ютуб, неизбежно оставляя цифровой след? Тут активисту или премия Дарвина положена, или никто его не ищет, и это все развод впечатлительных. Я склоняюсь ко второму 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:11

  sequence написав:
  Перес де Куэльяр написав:..Коли будуть сидіти ці зрадники Портнов, Медведчук, Кернес, Рабінович, Лукаш, куплений Ківа ..

Шария, Толика забыли! как то даже непривычно - всегда был в этом списке, тут пропал! Больше так не лажайте!
Так у ваших друзив было 5 (пять) лет, чтобы "пересажать" всех вышеуказанных! Что-то пошло не так?
По какому признаку будем сажать - можете озвучить критерии?
А товарищи, вроде Стерненко, садистски зарезавший и добивший человека, должны гулять и дружить с Рябошабками, правильно?
А Карась, застреливший мальчика из Внутренних Войск во время святого майдана выстрелом в упор под шлем, должен дальше рассказывать людям как жить?
Во время святого майдана погибли или получили ранения свыше 100 сотрудников МВД и Внутренних Войск, выполняющих приказ. Почему бы не увековечить их память?
Ваша пропагадна московська завжди посилається на примітивізм, звикли працювати з охлосом який нічого не розуміє, приводячи вибіркові випадки, щоб замилити основні проблеми і зомбувати населення приводячи приклади "пустого холодильника", "Пєтя Мародер", "хлопчиком розіп"ятим" ітд., тобто перекручене на свій лад розріджене брехнею, ще раз наголошую на цей примітивізм. Так от, згадана вами особа, Шаріков і всі інші, коли накинуть на себе, обгорнуться Прапором України, заспівають Славень України, а також для початку вивчать українську мову досконало, тоді можуть щось говорити від імені українців і Держави Україна. А поки цього не станеться, вони залишаться "гнидами", шанувальниками руського міра.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:16

:wink: Ирочка, Вы молодец, хорошо почистили . Под корень.
Но понимаю, нехватка времени, так проще.
Но вот этот вопрос остался без ответа - Вот просто интересно, viewtopic.php?p=4800140#p4800140 - это снова не "разжигание"?
А "Препиздент" это ни разу не мат и вполне
нормальное название
президента?
Судя по тому, что Вы его не тронули, то всё нормально? Практически открытые призывы к силовому захвату власти и, возможно, гражданской войне вполне допустимы?
Хотя понятно, мы же идём в Европу, демократия и всё такое. На хрен нам та демократия, нам бы деньги от Европы, а демократия... Та зачем нам такое, да ещё и с какими-нибудь геями. :)

P.s. Последний пост Переса как раз над моим опять же в тему. Все, кто не говорит на чистой соловьиной - враги или, по крайней мере, неполноценные граждане? Это снова не "разжигание"? Завтра предложат Харьков огородить колючей проволокой?
Как-то ходить, "обгорнувшись Прапором України", не очень удобно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:34

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Ирочка, Вы молодец, хорошо почистили
Сьогдні виправляв Модератор Фейслес. Велика подяка йому за те, що стоїть принципами на правді і займає українську позицію. Ми, переможемо.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:34

  Перес де Куэльяр написав:..Ваша пропагадна московська ...приводячи вибіркові випадки..вивчать українську мову досконало, тоді можуть щось говорити від імені українців і Держави Україна. А поки цього не станеться, вони залишаться "гнидами", шанувальниками руського міра.

ну, в принципе с вами все ясно, вызываем санитаров с успокаивающим. Вообще, нужно прописать системное лечение, бо симптомы постоянно снимать бесполезно.
ни одного ответа по сути, все тексты пронизаны ненавистью и призывами щемить неугодных, по какому-то признаку, оскорбления и т.д.
диагноз неутешителен
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