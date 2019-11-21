Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перес де Куэльяр написав:.. влада зрадників.. Розпочинається боротьба з патріотами, нацоналістами..
судя по количеству голосов, отданных против ЕС и ПАПы, как раз этого народ и хочет - расследования разных криминальных преступлений предыдущей влады. а претензии к новым властям по сути - что они практически не борются, более того, наглые порохоботы пролезли в нестройные и сумасбродные ряды новой моновласти, саботируя все благие начинания. очень надеюсь на чистки в рядах партии, а затем, обещанные посадки разбойников и ворюг, прикрывающихся патриотичными гаслами и флагами. вот это и будет истинным праздником Достоинства!
Перес де Куэльяр написав:.. влада зрадників.. Розпочинається боротьба з патріотами, нацоналістами..
судя по количеству голосов, отданных против ЕС и ПАПы, как раз этого народ и хочет - расследования разных криминальных преступлений предыдущей влады. а претензии к новым властям по сути - что они практически не борются, более того, наглые порохоботы пролезли в нестройные и сумасбродные ряды новой моновласти, саботируя все благие начинания. очень надеюсь на чистки в рядах партии, а затем, обещанные посадки разбойников и ворюг, прикрывающихся патриотичными гаслами и флагами. вот это и будет истинным праздником Достоинства!
Коли будуть сидіти ці зрадники Портнов, Медведчук, Кернес, Рабінович, Лукаш, куплений Ківа ітд. тоді я повірю в боротьбу зі злочинцями. Ці персоналії колаборанти принесли війну в Україну і роздмухують її всередині. Але ж ні, патріотів треба запроторити по в"язницях, а ті свої, промоскальські гниди, які пропагують руській мір на теренах Неньки..
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр написав:..Коли будуть сидіти ці зрадники Портнов, Медведчук, Кернес, Рабінович, Лукаш, куплений Ківа ..
Шария, Толика забыли! как то даже непривычно - всегда был в этом списке, тут пропал! Больше так не лажайте! Так у ваших друзив было 5 (пять) лет, чтобы "пересажать" всех вышеуказанных! Что-то пошло не так? По какому признаку будем сажать - можете озвучить критерии? А товарищи, вроде Стерненко, садистски зарезавший и добивший человека, должны гулять и дружить с Рябошабками, правильно? А Карась, застреливший мальчика из Внутренних Войск во время святого майдана выстрелом в упор под шлем, должен дальше рассказывать людям как жить? Во время святого майдана погибли или получили ранения свыше 100 сотрудников МВД и Внутренних Войск, выполняющих приказ. Почему бы не увековечить их память?
Перес де Куэльяр написав:..Коли будуть сидіти ці зрадники Портнов, Медведчук, Кернес, Рабінович, Лукаш, куплений Ківа ..
Шария, Толика забыли! как то даже непривычно - всегда был в этом списке, тут пропал! Больше так не лажайте! Так у ваших друзив было 5 (пять) лет, чтобы "пересажать" всех вышеуказанных! Что-то пошло не так? По какому признаку будем сажать - можете озвучить критерии? А товарищи, вроде Стерненко, садистски зарезавший и добивший человека, должны гулять и дружить с Рябошабками, правильно? А Карась, застреливший мальчика из Внутренних Войск во время святого майдана выстрелом в упор под шлем, должен дальше рассказывать людям как жить? Во время святого майдана погибли или получили ранения свыше 100 сотрудников МВД и Внутренних Войск, выполняющих приказ. Почему бы не увековечить их память?
Ваша пропагадна московська завжди посилається на примітивізм, звикли працювати з охлосом який нічого не розуміє, приводячи вибіркові випадки, щоб замилити основні проблеми і зомбувати населення приводячи приклади "пустого холодильника", "Пєтя Мародер", "хлопчиком розіп"ятим" ітд., тобто перекручене на свій лад розріджене брехнею, ще раз наголошую на цей примітивізм. Так от, згадана вами особа, Шаріков і всі інші, коли накинуть на себе, обгорнуться Прапором України, заспівають Славень України, а також для початку вивчать українську мову досконало, тоді можуть щось говорити від імені українців і Держави Україна.
В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби Автор: Юрий Бутусов В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий. Может, президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.
Потому что времени написать слова скорби в день, когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось.
Евгений Коростелев погиб при выполнении боевого задания. Он - командир одного из соединений Вооруженных Сил, один из высших военачальников, один из четырех командиров бригад, погибших на фронте за шесть лет Войны за независимость. Коростелев шестой год на войне, был назначен начальником Генштаба Хомчаком на должность комбрига уже после избрания Зеленского. Лично выполнял задачу Главнокомандующего по разведению войск на участке Богдановка-Петровское. Ну не мог же Главнокомандующий на такое не отреагировать, если бы он был на месте?
В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби 01
Именно благодаря тому, что такие командиры, как Коростелев, выполняют задачи на фронте, президент имеет возможность руководить страной, именно благодаря украинским командирам Украина многое значит в мире и лидера Украины принимают на высшем уровне.
Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
ЛАД написав:А чим він підживлюється у Польщі, яка попереду нас? Там вроде и евреев уже не осталось (по-моему, от слова совсем) и гаманці потолще наших (хотя Ваше объяснение, наверное, имеет основания).
Церквою і політиками:
Польський публіцист Ґжеґож Ґауден вперше розповів непривабливу для поляків правду про єврейські погроми у Львові у листопаді 1918 року
Нинішня політика польської влади підживлює ксенофобські настрої у суспільстві. Чи ця політика посилюється?
— Добре тримається і часом йде догори. Особливо під час знакових державних свят. Те, що зараз чую від польських політиків, у голові не вкладається: вони брешуть про історію. Брешуть і брешуть… Це страшно. І мають повну підтримку католицького костелу. Костел показав своє націоналістичне обличчя.
— Наскільки теперішня влада популярна у Польщі? Чи є передумови, що вона зміниться?
sequence написав:очень надеюсь на чистки в рядах партии, а затем, обещанные посадки разбойников и ворюг, прикрывающихся патриотичными гаслами и флагами. вот это и будет истинным праздником Достоинства!
Хер вам, а не таке свято. Свято буде, коли посадять Портнова з Трубою, Богдана, Коломойського, Фірташа, а Зеля злиняє в Ізраїль. От тоді буде справжнє свято і чекати на нього вже не довго.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.