В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби

Автор: Юрий Бутусов

В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий.

Может, президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.



Потому что времени написать слова скорби в день, когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось.



Евгений Коростелев погиб при выполнении боевого задания. Он - командир одного из соединений Вооруженных Сил, один из высших военачальников, один из четырех командиров бригад, погибших на фронте за шесть лет Войны за независимость. Коростелев шестой год на войне, был назначен начальником Генштаба Хомчаком на должность комбрига уже после избрания Зеленского. Лично выполнял задачу Главнокомандующего по разведению войск на участке Богдановка-Петровское. Ну не мог же Главнокомандующий на такое не отреагировать, если бы он был на месте?



В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби 01



Именно благодаря тому, что такие командиры, как Коростелев, выполняют задачи на фронте, президент имеет возможность руководить страной, именно благодаря украинским командирам Украина многое значит в мире и лидера Украины принимают на высшем уровне.



Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.