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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4702470347044705
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:42

любопытная передача
https://www.youtube.com/watch?v=2AQadQdMuU0
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:02

  lapay написав:
  sequence написав:очень надеюсь на чистки в рядах партии, а затем, обещанные посадки разбойников и ворюг, прикрывающихся патриотичными гаслами и флагами.
вот это и будет истинным праздником Достоинства!

Хер вам, а не таке свято. Свято буде, коли посадять Портнова з Трубою, Богдана, Коломойського, Фірташа, а Зеля злиняє в Ізраїль. От тоді буде справжнє свято і чекати на нього вже не довго.
На днях була інформація, що начебто ЗЕ погано себе почував і нікого не приймав окрім придворного слуги. А потім визачилась дата Нормандської зустрічі, начебто 9 грудня. Так от, такі зустрічі відбуваються з попердніми погодженням всього, що мають підписати і наш "бубочка" дуже переживав з цього приводу і як його "нахилять", що ж він привезе 9 грудня українцям. Все ж таки мабуть Ізраїль.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:04

  Перес де Куэльяр написав:
В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби
Автор: Юрий Бутусов
...
https://censor.net.ua/resonance/3160664 ... ne_nashlos

(прошу прощения, но ваш пост сократил для экономии места)

Уже писал (Політичні дискусії), но могу и повторить.

Слова
20.11.19 00:03
В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби
...
Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшего Евгения Коростелева, поговорить с товарищами и отдать защитнику Украины самые высокие государственные почести. ...

https://censor.net.ua/resonance/3160664 ... ne_nashlos

Коростелев умер
19 ноября около 04:00 утра


и дела
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №853/2019

Про нагородження Є.Коростельова орденом Богдана Хмельницького

За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня КОРОСТЕЛЬОВА Євгена Володимировича — полковника (посмертно).

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
19 листопада 2019 року

https://www.president.gov.ua/documents/8532019-30593

Т.е. было написано Бутусовым уже после того, как был опубликован Указ о награждении Коростелева. Допускаю, что Бутусову некогда было смотреть Указы на оффсайте Президента, ему надо было срочно писать эту статью, но ведь мог бы потом и извиниться перед читателями Цензора, что он невольно ввел их в заблуждение.

Вот только извиняться за обман (вольный или невольный) никто не считает нужным. И не только среди политиков и журналистов. И не только на Цензоре.
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 22 лис, 2019 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:17

Re: Політичні дискусії

zРадио
Як тільки грубо порушить Конституцію, так і злиняє, хоча, він вже її не раз порушив, але народ поки що терпить...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:20

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Вот только извиняться за обман (вольный или невольный) никто не считает нужным. И не только среди политиков и журналистов. И не только на Цензоре.

Так в чому обман? Слів скорботи чи співчуття родичам як не було, так і немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:27

  lapay написав:
  sequence написав:очень надеюсь на чистки в рядах партии, а затем, обещанные посадки разбойников и ворюг, прикрывающихся патриотичными гаслами и флагами.
вот это и будет истинным праздником Достоинства!

Хер вам, а не таке свято. Свято буде, коли посадять Портнова з Трубою, Богдана, Коломойського, Фірташа, а Зеля злиняє в Ізраїль. От тоді буде справжнє свято і чекати на нього вже не довго.

Несомненно, ответ настоящего патриота.
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