Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sequence написав:очень надеюсь на чистки в рядах партии, а затем, обещанные посадки разбойников и ворюг, прикрывающихся патриотичными гаслами и флагами. вот это и будет истинным праздником Достоинства!
Хер вам, а не таке свято. Свято буде, коли посадять Портнова з Трубою, Богдана, Коломойського, Фірташа, а Зеля злиняє в Ізраїль. От тоді буде справжнє свято і чекати на нього вже не довго.
На днях була інформація, що начебто ЗЕ погано себе почував і нікого не приймав окрім придворного слуги. А потім визачилась дата Нормандської зустрічі, начебто 9 грудня. Так от, такі зустрічі відбуваються з попердніми погодженням всього, що мають підписати і наш "бубочка" дуже переживав з цього приводу і як його "нахилять", що ж він привезе 9 грудня українцям. Все ж таки мабуть Ізраїль.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 14:05, всього редагувалось 1 раз.
20.11.19 00:03 В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби ... Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшего Евгения Коростелева, поговорить с товарищами и отдать защитнику Украины самые высокие государственные почести. ...
Т.е. было написано Бутусовым уже после того, как был опубликован Указ о награждении Коростелева. Допускаю, что Бутусову некогда было смотреть Указы на оффсайте Президента, ему надо было срочно писать эту статью, но ведь мог бы потом и извиниться перед читателями Цензора, что он невольно ввел их в заблуждение.
Вот только извиняться за обман (вольный или невольный) никто не считает нужным. И не только среди политиков и журналистов. И не только на Цензоре.
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 22 лис, 2019 14:13, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:очень надеюсь на чистки в рядах партии, а затем, обещанные посадки разбойников и ворюг, прикрывающихся патриотичными гаслами и флагами. вот это и будет истинным праздником Достоинства!
Хер вам, а не таке свято. Свято буде, коли посадять Портнова з Трубою, Богдана, Коломойського, Фірташа, а Зеля злиняє в Ізраїль. От тоді буде справжнє свято і чекати на нього вже не довго.