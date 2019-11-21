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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:42
любопытная передача
Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:02
На днях була інформація, що начебто ЗЕ погано себе почував і нікого не приймав окрім придворного слуги. А потім визачилась дата Нормандської зустрічі, начебто 9 грудня. Так от, такі зустрічі відбуваються з попердніми погодженням всього, що мають підписати і наш "бубочка" дуже переживав з цього приводу і як його "нахилять", що ж він привезе 9 грудня українцям. Все ж таки мабуть Ізраїль.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:04
(прошу прощения, но ваш пост сократил для экономии места)
Уже писал (Політичні дискусії), но могу и повторить.
Слова
Коростелев умер
и дела
Т.е. было написано Бутусовым уже после того, как был опубликован Указ о награждении Коростелева. Допускаю, что Бутусову некогда было смотреть Указы на оффсайте Президента, ему надо было срочно писать эту статью, но ведь мог бы потом и извиниться перед читателями Цензора, что он невольно ввел их в заблуждение.
Вот только извиняться за обман (вольный или невольный) никто не считает нужным. И не только среди политиков и журналистов. И не только на Цензоре.
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 22 лис, 2019 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:17
Re: Політичні дискусії
zРадио
Як тільки грубо порушить Конституцію, так і злиняє, хоча, він вже її не раз порушив, але народ поки що терпить...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:20
Re: Політичні дискусії
Так в чому обман? Слів скорботи чи співчуття родичам як не було, так і немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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