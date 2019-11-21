Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sequence написав:очень надеюсь на чистки в рядах партии, а затем, обещанные посадки разбойников и ворюг, прикрывающихся патриотичными гаслами и флагами. вот это и будет истинным праздником Достоинства!
Хер вам, а не таке свято. Свято буде, коли посадять Портнова з Трубою, Богдана, Коломойського, Фірташа, а Зеля злиняє в Ізраїль. От тоді буде справжнє свято і чекати на нього вже не довго.
На днях була інформація, що начебто ЗЕ погано себе почував і нікого не приймав окрім придворного слуги. А потім визачилась дата Нормандської зустрічі, начебто 9 грудня. Так от, такі зустрічі відбуваються з попердніми погодженням всього, що мають підписати і наш "бубочка" дуже переживав з цього приводу і як його "нахилять", що ж він привезе 9 грудня українцям. Все ж таки мабуть Ізраїль.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 14:05, всього редагувалось 1 раз.
20.11.19 00:03 В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби ... Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшего Евгения Коростелева, поговорить с товарищами и отдать защитнику Украины самые высокие государственные почести. ...
Т.е. было написано Бутусовым уже после того, как был опубликован Указ о награждении Коростелева. Допускаю, что Бутусову некогда было смотреть Указы на оффсайте Президента, ему надо было срочно писать эту статью, но ведь мог бы потом и извиниться перед читателями Цензора, что он невольно ввел их в заблуждение.
Вот только извиняться за обман (вольный или невольный) никто не считает нужным. И не только среди политиков и журналистов. И не только на Цензоре.
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 22 лис, 2019 14:13, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Вот только извиняться за обман (вольный или невольный) никто не считает нужным. И не только среди политиков и журналистов. И не только на Цензоре.
Так в чому обман? Слів скорботи чи співчуття родичам як не було, так і немає.
Я специально выделил жирным слова Бутусова
и отдать защитнику Украины самые высокие государственные почести
Вы считаете, что умолчание Бутусова о том, что Коростелев был награжден орденом Богдана Хмельницкого сразу же, в день его смерти, не является обманом читателей Цензора? Или орден Богдана Хмельницкого не высокая государственная награда?
У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про орден Богдана Хмельницького ... 4. Орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагороджуються:
військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та інші особи за особисту хоробрість, самовідданість і мужність, виявлені у зміцненні обороноздатності та безпеки України; ... 15. Похорон лицаря ордена Богдана Хмельницького відбувається з військовими почестями. ...
yanyura написав:Вы считаете, что умолчание Бутусова о том, что Коростелев был награжден орденом Богдана Хмельницкого сразу же, в день его смерти, не является обманом читателей Цензора? Или орден Богдана Хмельницкого не высокая государственная награда?
Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття з приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення. Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті", - написав посол.
"З великим сумом та болем повідомляємо, що наш командир полковник Євгеній Коростельов помер сьогодні у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Тиждень тому він отримав важкі мінно-вибухові травми під час обходу позицій. На жаль, оперативно надана допомога та подальші оперативні втручання не змогли врятувати нашого командира", – інформує "Закарпатський легіон".
Бригада зазначає, що полковник Коростельов прийшов до керівнитва підрозділом не так давно, "але одразу впевнено почав командувати Закарпатським легіоном".
“Ми одна сім’я, одна велика 128-ма сім’я”, – ці його слова на нараді не залишали жодних сумнів, що так і є. Це велика втрата для нас всіх. Співчуваємо рідним та близьким полковника Коростельова та розділяємо скорботу разом з ними", – жалкують вояки.
Нагорода - це не слова скорботи чи співчуття. Невже так важко було Зеленському висловити співчуття і шану загиблому?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
20.11.19 00:03 В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби ... Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшего Евгения Коростелева, поговорить с товарищами и отдать защитнику Украины самые высокие государственные почести. ...
Т.е. было написано Бутусовым уже после того, как был опубликован Указ о награждении Коростелева. Допускаю, что Бутусову некогда было смотреть Указы на оффсайте Президента, ему надо было срочно писать эту статью, но ведь мог бы потом и извиниться перед читателями Цензора, что он невольно ввел их в заблуждение.
Вот только извиняться за обман (вольный или невольный) никто не считает нужным. И не только среди политиков и журналистов. И не только на Цензоре.
Ви погляньте на це відео і скажіть мені, це щире співчуття. Вкінці цього обріщаного відео навіть посміхається воно, біль ні грама не відчуває. На Цензорі повне відео за посиланням.
Злий Укр А ви звернули увагу, як воно сказало про те, що ми крок за кроком наближаємось до перемоги? ****, то він гнида кацапська, наближає перемогу кацапів, надаючи наказ відступати нашим військам. І ще, воно дебільне під кінець, щось там побачило, це смерть героя-комбріга? Тому посміхнулося? ****!!!!!!
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 15:15, всього редагувалось 3 разів.