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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4704470547064707>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:39

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Отличная модерация - намеки на то, что еврею Зеленскому место в Израиле, а не Украине, решили оставить, а мое замечание о наличии антисемитизма и ксенофобии в этом намеке решили удалить?

Так просвети нас, куди Зеля буде линяти - Ростов, Вашингтон, Пхеньян, Тель-Авів, чи Верхній Задупинськ?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:40

Перес де Куэльяр
Зе наградил Коростылева в лучшем случае в конце рабочего дня 19 ноября. А вернее задним числом, но 20 ноября. Это был последний приказ за этот день. Посмторите по ссылке о действиях Пре в этот день. https://www.president.gov.ua/news/all?d ... 019&page=3
Реестр
https://www.president.gov.ua/documents/decrees
Вообще, это работа Охвиса Президента. Но что от них ожидать?

Зерадио - большой манипулятор . Заваливает ссылками, а потом переходит на другую тему в постах.И хвастается потом, какой он умный. Народ не успевает реагировать. Надо нам тактику менять: не переходить на другой пост, а добивать его разом :lol:
Renee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:48

  lapay написав:
  freeze написав:Погибло много тысяч достойных людей за пять лет, сколько вы можете насчитать персональных слов скорби по ним от высших должностных лиц, и сотню не наберется. И что делать ?

Комбриги не кожен день гинуть. Чи це був якийсь неправильний комбриг?

Я вже писав - з військової точки зору він зробив помилку просто величезну - пішов на непереіврену саперами територію ... Сам дуже сильно катастрофічно помилився ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:50

Re: Політичні дискусії

  Renee написав:Зерадио - большой манипулятор . Заваливает ссылками, а потом переходит на другую тему в постах.И хвастается потом, какой он умный. Народ не успевает реагировать. Надо нам тактику менять: не переходить на другой пост, а добивать его разом
Хто такий Зерадіо я вже давно вирахував, це бот якого навіть підтримує адміністрація, бо вміє писати і маніпулювати. Менше звертайте уваги на нього. А на гілці ДС є такий Автор 77 теж з цього персоналу. Для підтримки життєздатності сайту фінанси і тем на гілках.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:52

  lapay написав:Хер вам, а не таке свято. Свято буде, коли посадять Портнова з Трубою, Богдана, Коломойського, Фірташа. От тоді буде справжнє свято і чекати на нього вже не довго.


А что случится, что ждать уже не долго?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:53

  Renee написав:Зерадио - большой манипулятор . Заваливает ссылками, а потом переходит на другую тему в постах.И хвастается потом, какой он умный. Народ не успевает реагировать. Надо нам тактику менять: не переходить на другой пост, а добивать его разом :lol:


Кто ж виноват, что ты медленно думаешь :mrgreen:

Насчет "добивать разом" - давай, я готов в пределах 2-х часов времени в день. Для меня сажать в лужу лжецов, глупцов и троллей - это спорт
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:54

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Погибло много тысяч достойных людей за пять лет, сколько вы можете насчитать персональных слов скорби по ним от высших должностных лиц, и сотню не наберется. И что делать ?

Комбриги не кожен день гинуть. Чи це був якийсь неправильний комбриг?


А от какой должности надо выходить со словами скорби на телеэкраны, от комвзвода и выше ? Могли бы пресс секретаря Зеленского обязать каждый день это делать, так как каждый день почти гибнут на фронте, так что
тут явная недоработка офиса президента.

Эрдоган на совместной пресс конференции уже потроллил Зеленского, когда тот со скорбным лицом стал говорить, что он каждый день вспоминает каждого пленного моряка и показал фенечки с фамилиями на руке. Эрдоган сказал после слов Зеленского, что если бы он так делал каждый день, то некому было бы заниматься важными делами государства. Не знаю накинулись ли после этих слов в Турции на Эрдогана.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:58

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Я вже писав - з військової точки зору він зробив помилку просто величезну - пішов на непереіврену саперами територію ... Сам дуже сильно катастрофічно помилився ...

Він не сам пішов, а з місцевим офіцером. Що там перевіряли, чи не перевіряли сапери, ми не знаємо, а на передовій багато не розірваних мін, які можна і не побачити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:02

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А от какой должности надо выходить со словами скорби на телеэкраны, от комвзвода и выше ? Могли бы пресс секретаря Зеленского обязать каждый день это делать, так как каждый день почти гибнут на фронте, так что
тут явная недоработка офиса президента.

Та взагалі не треба - подумаєш, якийсь комбріг загинув, другий за цю війну. Краще поїхати і послухати вчительок в Золотому, як їм важко живеться під обстрілами, які самі за ці обстріли і голосували на рехверендумах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:03

zРадио
Два часа ? У меня нет столько времени болтологией заниматься. :P Но защемлю тебя скоро! :twisted:
Renee
 
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