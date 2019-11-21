Так просвети нас, куди Зеля буде линяти - Ростов, Вашингтон, Пхеньян, Тель-Авів, чи Верхній Задупинськ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:39
Re: Політичні дискусії
Так просвети нас, куди Зеля буде линяти - Ростов, Вашингтон, Пхеньян, Тель-Авів, чи Верхній Задупинськ?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:40
Перес де Куэльяр
Зе наградил Коростылева в лучшем случае в конце рабочего дня 19 ноября. А вернее задним числом, но 20 ноября. Это был последний приказ за этот день. Посмторите по ссылке о действиях Пре в этот день.
Реестр
Вообще, это работа Охвиса Президента. Но что от них ожидать?
Зерадио - большой манипулятор . Заваливает ссылками, а потом переходит на другую тему в постах.И хвастается потом, какой он умный. Народ не успевает реагировать. Надо нам тактику менять: не переходить на другой пост, а добивать его разом
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:48
Я вже писав - з військової точки зору він зробив помилку просто величезну - пішов на непереіврену саперами територію ... Сам дуже сильно катастрофічно помилився ...
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:50
Re: Політичні дискусії
Хто такий Зерадіо я вже давно вирахував, це бот якого навіть підтримує адміністрація, бо вміє писати і маніпулювати. Менше звертайте уваги на нього. А на гілці ДС є такий Автор 77 теж з цього персоналу. Для підтримки життєздатності сайту фінанси і тем на гілках.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 22 лис, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:52
А что случится, что ждать уже не долго?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:53
Кто ж виноват, что ты медленно думаешь
Насчет "добивать разом" - давай, я готов в пределах 2-х часов времени в день. Для меня сажать в лужу лжецов, глупцов и троллей - это спорт
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:54
Re: Політичні дискусії
А от какой должности надо выходить со словами скорби на телеэкраны, от комвзвода и выше ? Могли бы пресс секретаря Зеленского обязать каждый день это делать, так как каждый день почти гибнут на фронте, так что
тут явная недоработка офиса президента.
Эрдоган на совместной пресс конференции уже потроллил Зеленского, когда тот со скорбным лицом стал говорить, что он каждый день вспоминает каждого пленного моряка и показал фенечки с фамилиями на руке. Эрдоган сказал после слов Зеленского, что если бы он так делал каждый день, то некому было бы заниматься важными делами государства. Не знаю накинулись ли после этих слов в Турции на Эрдогана.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:58
Re: Політичні дискусії
Він не сам пішов, а з місцевим офіцером. Що там перевіряли, чи не перевіряли сапери, ми не знаємо, а на передовій багато не розірваних мін, які можна і не побачити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:02
Re: Політичні дискусії
Та взагалі не треба - подумаєш, якийсь комбріг загинув, другий за цю війну. Краще поїхати і послухати вчительок в Золотому, як їм важко живеться під обстрілами, які самі за ці обстріли і голосували на рехверендумах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:03
zРадио
Два часа ? У меня нет столько времени болтологией заниматься. Но защемлю тебя скоро!
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