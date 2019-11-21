Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:54

lapay написав: freeze написав: Погибло много тысяч достойных людей за пять лет, сколько вы можете насчитать персональных слов скорби по ним от высших должностных лиц, и сотню не наберется. И что делать ? Погибло много тысяч достойных людей за пять лет, сколько вы можете насчитать персональных слов скорби по ним от высших должностных лиц, и сотню не наберется. И что делать ?

Комбриги не кожен день гинуть. Чи це був якийсь неправильний комбриг? Комбриги не кожен день гинуть. Чи це був якийсь неправильний комбриг?

А от какой должности надо выходить со словами скорби на телеэкраны, от комвзвода и выше ? Могли бы пресс секретаря Зеленского обязать каждый день это делать, так как каждый день почти гибнут на фронте, так чтотут явная недоработка офиса президента.Эрдоган на совместной пресс конференции уже потроллил Зеленского, когда тот со скорбным лицом стал говорить, что он каждый день вспоминает каждого пленного моряка и показал фенечки с фамилиями на руке. Эрдоган сказал после слов Зеленского, что если бы он так делал каждый день, то некому было бы заниматься важными делами государства. Не знаю накинулись ли после этих слов в Турции на Эрдогана.