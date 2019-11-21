Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Зерадио - большой манипулятор . Заваливает ссылками, а потом переходит на другую тему в постах.И хвастается потом, какой он умный. Народ не успевает реагировать. Надо нам тактику менять: не переходить на другой пост, а добивать его разом
freeze написав:Погибло много тысяч достойных людей за пять лет, сколько вы можете насчитать персональных слов скорби по ним от высших должностных лиц, и сотню не наберется. И что делать ?
Комбриги не кожен день гинуть. Чи це був якийсь неправильний комбриг?
А от какой должности надо выходить со словами скорби на телеэкраны, от комвзвода и выше ? Могли бы пресс секретаря Зеленского обязать каждый день это делать, так как каждый день почти гибнут на фронте, так что тут явная недоработка офиса президента.
Эрдоган на совместной пресс конференции уже потроллил Зеленского, когда тот со скорбным лицом стал говорить, что он каждый день вспоминает каждого пленного моряка и показал фенечки с фамилиями на руке. Эрдоган сказал после слов Зеленского, что если бы он так делал каждый день, то некому было бы заниматься важными делами государства. Не знаю накинулись ли после этих слов в Турции на Эрдогана.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:А от какой должности надо выходить со словами скорби на телеэкраны, от комвзвода и выше ? Могли бы пресс секретаря Зеленского обязать каждый день это делать, так как каждый день почти гибнут на фронте, так что тут явная недоработка офиса президента.
Та взагалі не треба - подумаєш, якийсь комбріг загинув, другий за цю війну. Краще поїхати і послухати вчительок в Золотому, як їм важко живеться під обстрілами, які самі за ці обстріли і голосували на рехверендумах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:А от какой должности надо выходить со словами скорби на телеэкраны, от комвзвода и выше ? Могли бы пресс секретаря Зеленского обязать каждый день это делать, так как каждый день почти гибнут на фронте, так что тут явная недоработка офиса президента.
Та взагалі не треба - подумаєш, якийсь комбріг загинув, другий за цю війну. Краще поїхати і послухати вчительок в Золотому, як їм важко живеться під обстрілами, які самі за ці обстріли і голосували на рехверендумах.
Да комбригу уже всё равно на все слова скорби, хоть вагон слов, на том свете он явно думает, как будет жить его жена, дети, помогут ли им, какие льготы будут у семьи, смогут ли нормально прожить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Отличная модерация - намеки на то, что еврею Зеленскому место в Израиле, а не Украине, решили оставить, а мое замечание о наличии антисемитизма и ксенофобии в этом намеке решили удалить?
Так просвети нас, куди Зеля буде линяти - Ростов, Вашингтон, Пхеньян, Тель-Авів, чи Верхній Задупинськ?
А Порошенко куда будет линять? Ты не находишь свой вопрос изначально провокационным и пропагандонским?
freeze написав:Да комбригу уже всё равно на все слова скорби, хоть вагон слов, на том свете он явно думает, как будет жить его жена, дети, помогут ли им, какие льготы будут у семьи, смогут ли нормально прожить.
Ага - медальку дали, допомогу виділили - і все ок. З таким відношенням і Зеленському скоро буде такий Ок, як казала Маруся.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.