Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:05

Зеленский и украинская земля.



Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.



Основная встреча судя по всему состоялась 13.11.2019 г.

Как минимум 2 часа Ермак и Дойч находились в одном здании.

Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет.

Случайное совпадение почти исключено. Обычное местонахождение Дойча достаточно далеко от этого места.

Исходя из этого вероятность их прямой встречи весьма велика.



Более того, 14.11.2019 г. Дойч собирает заседание представителей группы, и сообщает им что он "... провел плодотворную и интересную встречу с представителем наших украинских партнеров".

Далее он сообщает, тезисно следующее



"...все договоренности остаются в силе"



"...ограничения на приватизацию земельных участков для иностранцев в Украине будет носить условный характер"



"Никакого обязующего референдума по земельным вопросам и участии иностранцев в приватизации земли не будет"



"Выдача Украиной государственных кредитов на покупку земли не будет превышать 50-80 млн. долларов"



И особо интересные последних заявления -



"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"

Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения.

Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это.



"Банковская система будет подготовлена для участия в приватизации земли"

Так как основным вариантом скупки земли определена выдача ссуд и кредитов под залог собственности (земли), нужно максимально ослабить возможных конкурентов в этой сфере. "Укрэксимбанк" - это начало процесса.



Какова сумма личной заинтересованности людей реализующих эту схему от украинского правительства сказать сложно,

но несомненно она огромна.



Еще один важный нюанс для понимания ситуации.

"Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова.

Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег.

Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать.

Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль.

При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два.

Со всеми вытекающими для Украины последствиями.