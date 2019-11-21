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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:19
Renee написав:zРадио
Два часа ? У меня нет столько времени болтологией заниматься.
Но защемлю тебя скоро!
Весь цех порохоботов подтянется?
Нестрашно )) Я ж сказал, что это спорт, а в спорте должен присутствовать азарт.
ЗЫ: до
2-х часов в день значит, что я оставляю за собой право разбирать ваши (твои и кого ты там мне пообещала) вбросы по мере наличия свободного времени
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:20
zРадио написав:
А Порошенко куда будет линять? Ты не находишь свой вопрос изначально провокационным и пропагандонским?
Ти не юли, а відповідай по Зеленському, раз уж хочеш пришити мені антисемітизм. Ізраїль його точно не видасть, тому він туди і злиняє, в разі чого. Не подобається Ізраїль - давай свою точку на мапі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:24
lapay написав: freeze написав:
Да комбригу уже всё равно на все слова скорби, хоть вагон слов, на том свете он явно думает, как будет жить его жена, дети, помогут ли им, какие льготы будут у семьи, смогут ли нормально прожить.
Ага - медальку дали, допомогу виділили - і все ок. З таким відношенням і Зеленському скоро буде такий Ок, як казала Маруся.
Вы бы у жена погибшего спросили, что ей больше надо вагон скорби или допомога нормальная финансовая или новая квартира для нее и детей вместо служебной в военном городке. Впрочем можете даже и не спрашивать, ответ понятен любому.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:34
freeze написав:
Вы бы у жена погибшего спросили, что ей больше надо вагон скорби или допомога нормальная финансовая или новая квартира для нее и детей вместо служебной в военном городке. Впрочем можете даже и не спрашивать, ответ понятен любому.
Посыл не серьёзный. Зеленский львовским шахтёрам квартиру не купил.
С чего он будет инициировать выделение квартиры для погибшего ?
Ни скорби, ни помощи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:36
freeze написав: lapay написав: freeze написав:
Да комбригу уже всё равно на все слова скорби, хоть вагон слов, на том свете он явно думает, как будет жить его жена, дети, помогут ли им, какие льготы будут у семьи, смогут ли нормально прожить.
Ага - медальку дали, допомогу виділили - і все ок. З таким відношенням і Зеленському скоро буде такий Ок, як казала Маруся.
Вы бы у жена погибшего спросили, что ей больше надо вагон скорби или допомога нормальная финансовая или новая квартира для нее и детей вместо служебной в военном городке. Впрочем можете даже и не спрашивать, ответ понятен любому.
Вагон скорби нужен не семье погибшего, а пересам и лапаям - для пафосных речей за ужином и елейных комментариев на finance.ua
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:40
pesikot написав: freeze написав:
Вы бы у жена погибшего спросили, что ей больше надо вагон скорби или допомога нормальная финансовая или новая квартира для нее и детей вместо служебной в военном городке. Впрочем можете даже и не спрашивать, ответ понятен любому.
Посыл не серьёзный. Зеленский львовским шахтёрам квартиру не купил.
С чего он будет инициировать выделение квартиры для погибшего ?
Ни скорби, ни помощи
А чего не инициировать, одно дело когда глава ООО Квартал с ограниченными возможностями не купил, другое дело глава государства с многомиллиардным бюджетом, может легко и десяток квартир купить, вон всем освобожденным морякам дали по квартире, это не проблема.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:45
freeze написав:
вон всем освобожденным морякам дали по квартире, это не проблема.
Хто дав? Пінчук за власні гроші, а не багатомільярдний бюджет, так само і шахтярям канал Прямий купив, а великий і могучий Президент тихо злився, як і завжди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:46
lapay написав: freeze написав:
вон всем освобожденным морякам дали по квартире, это не проблема.
Хто дав? Пінчук за власні гроші, а не багатомільярдний бюджет, так само і шахтярям канал Прямий купив, а великий і могучий Президент тихо злився, як і завжди.
Какая разница кто дал квартиру, главное правильно организовать процесс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:56
freeze написав:
Какая разница кто дал квартиру, главное правильно организовать процесс.
Як би хтось хотів організувати процес, то вже були б заяви, а не гробова тиша. Коли Зеля піарився на моряках, то і квартири, з неба, впали, а тут...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:05
Зеленский и украинская земля.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.
Основная встреча судя по всему состоялась 13.11.2019 г.
Как минимум 2 часа Ермак и Дойч находились в одном здании.
Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет.
Случайное совпадение почти исключено. Обычное местонахождение Дойча достаточно далеко от этого места.
Исходя из этого вероятность их прямой встречи весьма велика.
Более того, 14.11.2019 г. Дойч собирает заседание представителей группы, и сообщает им что он "... провел плодотворную и интересную встречу с представителем наших украинских партнеров".
Далее он сообщает, тезисно следующее
"...все договоренности остаются в силе"
"...ограничения на приватизацию земельных участков для иностранцев в Украине будет носить условный характер"
"Никакого обязующего референдума по земельным вопросам и участии иностранцев в приватизации земли не будет"
"Выдача Украиной государственных кредитов на покупку земли не будет превышать 50-80 млн. долларов"
И особо интересные последних заявления -
"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"
Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения.
Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это.
"Банковская система будет подготовлена для участия в приватизации земли"
Так как основным вариантом скупки земли определена выдача ссуд и кредитов под залог собственности (земли), нужно максимально ослабить возможных конкурентов в этой сфере. "Укрэксимбанк" - это начало процесса.
Какова сумма личной заинтересованности людей реализующих эту схему от украинского правительства сказать сложно,
но несомненно она огромна.
Еще один важный нюанс для понимания ситуации.
"Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова.
Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег.
Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать.
Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль.
При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два.
Со всеми вытекающими для Украины последствиями.
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