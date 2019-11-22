Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:37

Бутусов

На самом деле, Евгений Коростелев подорвался на мине на передовой линии обороны, на переходе между двумя опорными пунктами в районе Новотроицкого.

Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет.

2) Спад промпроизводства в Украине ускорился до 5%



Спад промышленного производства в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении – к октябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 1,1% в сентябре.



Ви зробили це разом

6) В «Укроборонпроме» официально подтвердили назначение Найема заместителем гендиректора концерна

Алярм, алярм. "Порохоботы" прорвались во власть

С 11 ноября (2019 года)

КОРЖ Руслан Адольфович

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 листопада 2019 року

ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна

Призначена Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 13 листопада 2019 року

ФОМЕНКО Ігор Олександрович

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 22 листопада 2019 року.

. Мы говорим о разном. Вы о том, что не было слов соболезнования, я о том, что государственные почести были.. Учитывая, что Коростeлев всего лишь второй комбриг, погибший с 2014-го (первым был Пивоваренко, погибший при выходе из Иловайска) соболезнование должно быть. Но про Эрдогана это просто отлично! Помнится, на ветке была дискуссия о том сколько мероприятий посетил Порошенко за время своей каденции (200? 300? 400?), тогда (по Эрдогану) ему некогда было вообще заниматься государственными делами из-за катастрофической нехватки времени.. Спасибо за видео. Значит Зеленский всe-таки высловил соболезнование семье покойного. Но на будущее рекомендовал бы вам сразу давать полное видео, а не обрезаниое, в котором нет и намека на "посміхається".Насчет "посміхається" - вы никогда в жизни не встречались с таким, что человек рассказывая о каких-то своих крупных неприятностях, улыбается? Это давно известная особенность психологии человека - идет защитная реакция организма, которая, в т.ч. может проявляться прямо противоположным событию образом, вместо плача смехом, вместо озабоченности улыбкой.. Даже если посмотреть деятельность Президента за бОльший период (), то вы нe найдете там ни одного сообщения о подписании Указов.Откуда могут появиться мины между двумя опорными пунктами? Если они были установлены украинскими военными, то комбрига обязаны были предупредить о местах их установки, иначе это преступная халатность командира этих подразделений. Если были установлены ДРГ из ОРДЛО, то как их никто не заметил, опять же преступная халатность подразделений.. Семье, конечно же трудно будет без мужа и отца, но без госсподдержки она не останется (см.- о награжденных орденами и- об УБД).Мы не знаем точно, встречались ли они, но точно знаем о чем они говорили.Помнится, меня жестко критиковалза подобное, утверждая, что экономические успехи результат предшествующей работы (попередников), а результаты нынешних скажутся только через год.Странно, что на оффсайте Укроборнпрома () нет такой информации, а ведь по вашей ссылке он занимает эту должностьхотяеще позжеА почему вы умалчиваете об очень важной новости -