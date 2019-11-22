Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Спад промышленного производства в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении – к октябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 1,1% в сентябре.
lapay. Мы говорим о разном. Вы о том, что не было слов соболезнования, я о том, что государственные почести были. freeze. Учитывая, что Коростeлев всего лишь второй комбриг, погибший с 2014-го (первым был Пивоваренко, погибший при выходе из Иловайска) соболезнование должно быть. Но про Эрдогана это просто отлично! Помнится, на ветке была дискуссия о том сколько мероприятий посетил Порошенко за время своей каденции (200? 300? 400?), тогда (по Эрдогану) ему некогда было вообще заниматься государственными делами из-за катастрофической нехватки времени.
Перес де Куэльяр. Спасибо за видео. Значит Зеленский всe-таки высловил соболезнование семье покойного. Но на будущее рекомендовал бы вам сразу давать полное видео, а не обрезаниое, в котором нет и намека на "посміхається". Насчет "посміхається" - вы никогда в жизни не встречались с таким, что человек рассказывая о каких-то своих крупных неприятностях, улыбается? Это давно известная особенность психологии человека - идет защитная реакция организма, которая, в т.ч. может проявляться прямо противоположным событию образом, вместо плача смехом, вместо озабоченности улыбкой. Renee. Даже если посмотреть деятельность Президента за бОльший период (https://www.president.gov.ua/news/all?d ... 019&page=4), то вы нe найдете там ни одного сообщения о подписании Указов.
Puente.
Бутусов На самом деле, Евгений Коростелев подорвался на мине на передовой линии обороны, на переходе между двумя опорными пунктами в районе Новотроицкого.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/ ... 2115877060 Откуда могут появиться мины между двумя опорными пунктами? Если они были установлены украинскими военными, то комбрига обязаны были предупредить о местах их установки, иначе это преступная халатность командира этих подразделений. Если были установлены ДРГ из ОРДЛО, то как их никто не заметил, опять же преступная халатность подразделений.
Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет.
Мы не знаем точно, встречались ли они, но точно знаем о чем они говорили.
pesikot.
2) Спад промпроизводства в Украине ускорился до 5%
Спад промышленного производства в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении – к октябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 1,1% в сентябре.
Ви зробили це разом
Помнится, меня жестко критиковал budivelnik за подобное, утверждая, что экономические успехи результат предшествующей работы (попередников), а результаты нынешних скажутся только через год.
6) В «Укроборонпроме» официально подтвердили назначение Найема заместителем гендиректора концерна Алярм, алярм. "Порохоботы" прорвались во власть
КОРЖ Руслан Адольфович Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 листопада 2019 року
еще позже
ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна Призначена Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 13 листопада 2019 року ФОМЕНКО Ігор Олександрович Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 22 листопада 2019 року.
freeze написав:А чего не инициировать, одно дело когда глава ООО Квартал с ограниченными возможностями не купил, другое дело глава государства с многомиллиардным бюджетом, может легко и десяток квартир купить, вон всем освобожденным морякам дали по квартире, это не проблема.
Глава ООО Квартал сам встрял в спор с журналистами о покупке квартиры, как обычно, быковал и тельняшку на груди рвал. По факту, засцал и дал заднюю. Как обычно. Но вот на виллу в Италии ~3 700 000 ойро "ограниченных" возможностей хватило
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
2) Спад промпроизводства в Украине ускорился до 5%
Спад промышленного производства в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении – к октябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 1,1% в сентябре.
Ви зробили це разом
Помнится, меня жестко критиковал budivelnik за подобное, утверждая, что экономические успехи результат предшествующей работы (попередников), а результаты нынешних скажутся только через год.
Ну подождите ещё полгода. Хотя уже сейчас тенденции настораживают. Как пример, табачные фабрики уже в октябре уменьшили производство по минимуму. Местным бюджетам обрезали финансирование. А это, косвенно влияет на пром.производство. Нет денег, нет заказов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой