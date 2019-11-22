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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4706470747084709>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:07

Ітогі подвєдьом. 2019-11-22

Ітогі подвєдьом. 2019-11-22

1) День памяти жертв Голодомора 2019: когда украинцы вспоминают жертв геноцида
Завтра, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов 1932-33 гг.

Еврейская община Украины почтит память жертв Голодоморов

2) Спад промпроизводства в Украине ускорился до 5%
Спад промышленного производства в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении – к октябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 1,1% в сентябре.

Ви зробили це разом

3) Новый закон о запрете на сплошную вырубку карпатских лесов приведет к еще большим потерям – экологи
Ви знову зробили це разом

4) В "Слуге народа" рассказали, будут ли голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко
"Все мотивированы (голосовать) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности) отказались", - сказал Корниенко.

Они от неприкосновенности не отказались. Они неприкосновенность снимают с тех, кто не в СН

5) Украина обжаловала приговор незаконно осужденному в Италии Маркиву (видео)

6) В «Укроборонпроме» официально подтвердили назначение Найема заместителем гендиректора концерна
Алярм, алярм. "Порохоботы" прорвались во власть :)

7) Министр инфраструктуры инициирует увольнение скандальной заместительницы
Фефочку поматросили и бросили.
ИМХО, скоро и проститутки перестанут давать Слугам Народа :)

PS. Обвинение будет просить назначить Садовому залог в 50 миллионов гривень – СМИ
За взятку в $$$300 тыс(~7 200 000 грн) назначен залог 576 000 грн
Садовому вменяют 93 000 000 убытков и хотят залог 50 000 000.
Своим - по чуть-чуть залога, не своим - по максимуму.
Всё по формуле каудильо Франко: «Друзьям — всё, врагам — закон»
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:10

  zРадио написав:
  Renee написав:zРадио
Два часа ? У меня нет столько времени болтологией заниматься. :P Но защемлю тебя скоро! :twisted:


Весь цех порохоботов подтянется? :mrgreen: Нестрашно )) Я ж сказал, что это спорт, а в спорте должен присутствовать азарт.

Так будут подтверждения, что здесь порохоботы ? или так, лишь бы трусами об асфальт ляпать ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:37

lapay. Мы говорим о разном. Вы о том, что не было слов соболезнования, я о том, что государственные почести были.

freeze. Учитывая, что Коростeлев всего лишь второй комбриг, погибший с 2014-го (первым был Пивоваренко, погибший при выходе из Иловайска) соболезнование должно быть. Но про Эрдогана это просто отлично! Помнится, на ветке была дискуссия о том сколько мероприятий посетил Порошенко за время своей каденции (200? 300? 400?), тогда (по Эрдогану) ему некогда было вообще заниматься государственными делами из-за катастрофической нехватки времени.

Перес де Куэльяр. Спасибо за видео. Значит Зеленский всe-таки высловил соболезнование семье покойного. Но на будущее рекомендовал бы вам сразу давать полное видео, а не обрезаниое, в котором нет и намека на "посміхається".
Насчет "посміхається" - вы никогда в жизни не встречались с таким, что человек рассказывая о каких-то своих крупных неприятностях, улыбается? Это давно известная особенность психологии человека - идет защитная реакция организма, которая, в т.ч. может проявляться прямо противоположным событию образом, вместо плача смехом, вместо озабоченности улыбкой.

Renee. Даже если посмотреть деятельность Президента за бОльший период (https://www.president.gov.ua/news/all?d ... 019&page=4), то вы нe найдете там ни одного сообщения о подписании Указов.

Puente.
Бутусов
На самом деле, Евгений Коростелев подорвался на мине на передовой линии обороны, на переходе между двумя опорными пунктами в районе Новотроицкого.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/ ... 2115877060
Откуда могут появиться мины между двумя опорными пунктами? Если они были установлены украинскими военными, то комбрига обязаны были предупредить о местах их установки, иначе это преступная халатность командира этих подразделений. Если были установлены ДРГ из ОРДЛО, то как их никто не заметил, опять же преступная халатность подразделений.

lapay. Семье, конечно же трудно будет без мужа и отца, но без госсподдержки она не останется (см. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-14 - о награжденных орденами и https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 - об УБД).

Sanna.
Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет.

Мы не знаем точно, встречались ли они, но точно знаем о чем они говорили.

pesikot.
2) Спад промпроизводства в Украине ускорился до 5%

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении – к октябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 1,1% в сентябре.

Ви зробили це разом


Помнится, меня жестко критиковал budivelnik за подобное, утверждая, что экономические успехи результат предшествующей работы (попередников), а результаты нынешних скажутся только через год.

6) В «Укроборонпроме» официально подтвердили назначение Найема заместителем гендиректора концерна
Алярм, алярм. "Порохоботы" прорвались во власть

Странно, что на оффсайте Укроборнпрома (https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kon ... -dyrektora) нет такой информации, а ведь по вашей ссылке он занимает эту должность
С 11 ноября (2019 года)

хотя
КОРЖ Руслан Адольфович
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 листопада 2019 року

еще позже
ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна
Призначена Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 13 листопада 2019 року
ФОМЕНКО Ігор Олександрович
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 22 листопада 2019 року.


А почему вы умалчиваете об очень важной новости - https://www.depo.ua/ukr/politics/rosiya ... 1221067873 ?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:57

  lapay написав:
  zРадио написав:А Порошенко куда будет линять? Ты не находишь свой вопрос изначально провокационным и пропагандонским?

Ти не юли, а відповідай по Зеленському, раз уж хочеш пришити мені антисемітизм. Ізраїль його точно не видасть, тому він туди і злиняє, в разі чого. Не подобається Ізраїль - давай свою точку на мапі.


На чем основано подобное утверждение?
На антисемитском мнении что Израиль евреев не выдает будь они хоть трижды преступниками?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:02

  freeze написав:А чего не инициировать, одно дело когда глава ООО Квартал с ограниченными возможностями не купил, другое дело глава государства с многомиллиардным бюджетом, может легко и десяток квартир купить, вон всем освобожденным морякам дали по квартире, это не проблема.

Глава ООО Квартал сам встрял в спор с журналистами о покупке квартиры, как обычно, быковал и тельняшку на груди рвал. По факту, засцал и дал заднюю. Как обычно.
Но вот на виллу в Италии ~3 700 000 ойро "ограниченных" возможностей хватило
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:10

  yanyura написав:pesikot.
2) Спад промпроизводства в Украине ускорился до 5%

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении – к октябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 1,1% в сентябре.

Ви зробили це разом


Помнится, меня жестко критиковал budivelnik за подобное, утверждая, что экономические успехи результат предшествующей работы (попередников), а результаты нынешних скажутся только через год.

Ну подождите ещё полгода.
Хотя уже сейчас тенденции настораживают.
Как пример, табачные фабрики уже в октябре уменьшили производство по минимуму.
Местным бюджетам обрезали финансирование. А это, косвенно влияет на пром.производство. Нет денег, нет заказов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:13

  shapo написав:На чем основано подобное утверждение?
На антисемитском мнении что Израиль евреев не выдает будь они хоть трижды преступниками?

Вам везде уже антисемитизм мерещится.
Сказали где-то "еврей" - уже 100% антисемитизм.
Это есть суть провокация и разжигание
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:19

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:На чем основано подобное утверждение?
На антисемитском мнении что Израиль евреев не выдает будь они хоть трижды преступниками?

На практиці, а не теорії, видачі злочинців Ізраїлем Україні. Один вбивця міліціонера за весь час відносин, і то, після довгих судових тяганин.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:22

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:36

  lapay написав:
  shapo написав:На чем основано подобное утверждение?
На антисемитском мнении что Израиль евреев не выдает будь они хоть трижды преступниками?

На практиці, а не теорії, видачі злочинців Ізраїлем Україні. Один вбивця міліціонера за весь час відносин, і то, після довгих судових тяганин.


Конкретно кого из украинских преступников Израиль не выдал и почему?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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