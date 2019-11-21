RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4706470747084709
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:01

  shapo написав:Конкретно кого из украинских преступников Израиль не выдал и почему?

Ставицкий, Эдуард Анатольевич. Он же Eduard Rosenberg.
Эдуарда Ставицкого могут судить заочно — СМИ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 31.08.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:07

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Конкретно кого из украинских преступников Израиль не выдал и почему?

Та нікого не видав, з тисяч екстрадованих в Україну тільки один з Ізраїлю, і то:


— Українська сторона у наведеному випадку наполягала на своєму упродовж майже восьми років, адже Ізраїль дійсно дуже неохоче віддає іншим країнам своїх громадян, як, у принципі і більшість держав, зокрема й українська, чиє законодавство прямо забороняє видавати громадян України. Але саме у Ізраїлі такої заборони немає, хоча процедура такої видачі є вельми складною і може зустріти відчутний спротив. Справа Перцова викликала резонанс серед російськомовної громади Ізраїлю. Проти його екстрадиції в Україну виступали депутати Кнесету, адвокати підозрюваного наголошували, що їхньому клієнтові там загрожує смертельна небезпека. Але нам вдалося знайти аргументи, і після того, як минуло 12 років після драми у Дніпропетровську, з’явилася реальна перспектива, що в руки наших слідчих незабаром потрапить той, кого шукала українська міліція.


В Ізраїлі просто рай для мафії:
https://www.radiosvoboda.org/a/888495.html
У статті американського інтернет-видання «Стратфор» йдеться також про факти впливу українсько-єврейської мафії на широке коло злочинних операцій, від секс-бізнесу і до торгівлі зброєю, відмивання брудних грошей. Так, наводяться дані про відмивання цими групами у 1998 році близько 9 мільярдів доларів через банк Нью-Йорк. Указується також на зв’язки російської мафії з ісламськими екстремістами з «Аль-Каєди». Наводяться також посилання на ізраїльські урядові оцінки, зокрема, з приводу того, що вірогідні інвестиції російських і українських злочинних синдикатів в ізраїльську економіку, наприклад, із 1970-х років досягають від 4 до 20 мільярдів доларів США. А також те, що із 800 тисяч російських євреїв, які поселилися в Ізраїлі за минулі 30 років, близько 10 відсотків утягнуті в організовані злочинні групи. «Стратфор» згадує у свої публікації ізраїльського генерала поліції Хезі Ледера та його звіт, у якому підкреслено, що українська й російська мафія «являє собою стратегічну загрозу існуванню Ізраїлю».

Посилаючись на колишнього працівника Держдепу США Джонатана Вінера, «Стратфор» стверджує, що 75 так званих «королів», лідерів, російської й української мафії, яких американський уряд відстежував у світі в 90-і роки, були громадянами Ізраїлю. Як вважає, Роберт Фрідман, українсько-американський і єврейський репортер, « зусилля американської влади із розслідувань злочинів лідерів мафії блокували деякі чільні урядовці з тих мотивувань, що оприлюднення таких даних може бути розцінено, як прояви антисемітизму.» Впродовж багатьох років світова спільнота більше боролася з колумбійськими та мексиканськими кланами. І тому, як вважають автори цього аналізу, впродовж останнього десятиліття складалася ситуація, що сприяла світовому посиленню українських і російських злочинних груп.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8973
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:27

Двох найбільших жуліків у Польщі не видав Ізраїль.
Вивезли мілліони до жидомасонів. :D
http://www.aferyfinansowe.pl/afery-w-polsce/art-b/


  pesikot написав:
  shapo написав:Конкретно кого из украинских преступников Израиль не выдал и почему?

Ставицкий, Эдуард Анатольевич. Он же Eduard Rosenberg.
Эдуарда Ставицкого могут судить заочно — СМИ
Ethereum
 
Повідомлень: 890
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4706470747084709
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23919)
22.11.2019 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.