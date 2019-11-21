lapay написав:

shapo написав: Конкретно кого из украинских преступников Израиль не выдал и почему? Конкретно кого из украинских преступников Израиль не выдал и почему?





— Українська сторона у наведеному випадку наполягала на своєму упродовж майже восьми років, адже Ізраїль дійсно дуже неохоче віддає іншим країнам своїх громадян, як, у принципі і більшість держав, зокрема й українська, чиє законодавство прямо забороняє видавати громадян України. Але саме у Ізраїлі такої заборони немає, хоча процедура такої видачі є вельми складною і може зустріти відчутний спротив. Справа Перцова викликала резонанс серед російськомовної громади Ізраїлю. Проти його екстрадиції в Україну виступали депутати Кнесету, адвокати підозрюваного наголошували, що їхньому клієнтові там загрожує смертельна небезпека. Але нам вдалося знайти аргументи, і після того, як минуло 12 років після драми у Дніпропетровську, з’явилася реальна перспектива, що в руки наших слідчих незабаром потрапить той, кого шукала українська міліція.

У статті американського інтернет-видання «Стратфор» йдеться також про факти впливу українсько-єврейської мафії на широке коло злочинних операцій, від секс-бізнесу і до торгівлі зброєю, відмивання брудних грошей. Так, наводяться дані про відмивання цими групами у 1998 році близько 9 мільярдів доларів через банк Нью-Йорк. Указується також на зв’язки російської мафії з ісламськими екстремістами з «Аль-Каєди». Наводяться також посилання на ізраїльські урядові оцінки, зокрема, з приводу того, що вірогідні інвестиції російських і українських злочинних синдикатів в ізраїльську економіку, наприклад, із 1970-х років досягають від 4 до 20 мільярдів доларів США. А також те, що із 800 тисяч російських євреїв, які поселилися в Ізраїлі за минулі 30 років, близько 10 відсотків утягнуті в організовані злочинні групи. «Стратфор» згадує у свої публікації ізраїльського генерала поліції Хезі Ледера та його звіт, у якому підкреслено, що українська й російська мафія «являє собою стратегічну загрозу існуванню Ізраїлю».

Посилаючись на колишнього працівника Держдепу США Джонатана Вінера, «Стратфор» стверджує, що 75 так званих «королів», лідерів, російської й української мафії, яких американський уряд відстежував у світі в 90-і роки, були громадянами Ізраїлю. Як вважає, Роберт Фрідман, українсько-американський і єврейський репортер, « зусилля американської влади із розслідувань злочинів лідерів мафії блокували деякі чільні урядовці з тих мотивувань, що оприлюднення таких даних може бути розцінено, як прояви антисемітизму.» Впродовж багатьох років світова спільнота більше боролася з колумбійськими та мексиканськими кланами. І тому, як вважають автори цього аналізу, впродовж останнього десятиліття складалася ситуація, що сприяла світовому посиленню українських і російських злочинних груп.

Та нікого не видав, з тисяч екстрадованих в Україну тільки один з Ізраїлю, і то:В Ізраїлі просто рай для мафії: