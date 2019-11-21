Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Посмотрел частично пресс конференцию этой Клитиной, которая не через постель, зам министра целой инфраструктуры Украины. Остался вопрос, какое отношение эта девушка имеет к инфраструктуре, плюс ко всему ни ума, ни фантазии. Эти грантожопы как саранча присосались, беда просто.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:Конкретно кого из украинских преступников Израиль не выдал и почему?
Та нікого не видав, з тисяч екстрадованих в Україну тільки один з Ізраїлю, і то:
— Українська сторона у наведеному випадку наполягала на своєму упродовж майже восьми років, адже Ізраїль дійсно дуже неохоче віддає іншим країнам своїх громадян, як, у принципі і більшість держав, зокрема й українська, чиє законодавство прямо забороняє видавати громадян України. Але саме у Ізраїлі такої заборони немає, хоча процедура такої видачі є вельми складною і може зустріти відчутний спротив. Справа Перцова викликала резонанс серед російськомовної громади Ізраїлю. Проти його екстрадиції в Україну виступали депутати Кнесету, адвокати підозрюваного наголошували, що їхньому клієнтові там загрожує смертельна небезпека. Але нам вдалося знайти аргументи, і після того, як минуло 12 років після драми у Дніпропетровську, з’явилася реальна перспектива, що в руки наших слідчих незабаром потрапить той, кого шукала українська міліція.
У статті американського інтернет-видання «Стратфор» йдеться також про факти впливу українсько-єврейської мафії на широке коло злочинних операцій, від секс-бізнесу і до торгівлі зброєю, відмивання брудних грошей. Так, наводяться дані про відмивання цими групами у 1998 році близько 9 мільярдів доларів через банк Нью-Йорк. Указується також на зв’язки російської мафії з ісламськими екстремістами з «Аль-Каєди». Наводяться також посилання на ізраїльські урядові оцінки, зокрема, з приводу того, що вірогідні інвестиції російських і українських злочинних синдикатів в ізраїльську економіку, наприклад, із 1970-х років досягають від 4 до 20 мільярдів доларів США. А також те, що із 800 тисяч російських євреїв, які поселилися в Ізраїлі за минулі 30 років, близько 10 відсотків утягнуті в організовані злочинні групи. «Стратфор» згадує у свої публікації ізраїльського генерала поліції Хезі Ледера та його звіт, у якому підкреслено, що українська й російська мафія «являє собою стратегічну загрозу існуванню Ізраїлю».
Посилаючись на колишнього працівника Держдепу США Джонатана Вінера, «Стратфор» стверджує, що 75 так званих «королів», лідерів, російської й української мафії, яких американський уряд відстежував у світі в 90-і роки, були громадянами Ізраїлю. Як вважає, Роберт Фрідман, українсько-американський і єврейський репортер, « зусилля американської влади із розслідувань злочинів лідерів мафії блокували деякі чільні урядовці з тих мотивувань, що оприлюднення таких даних може бути розцінено, як прояви антисемітизму.» Впродовж багатьох років світова спільнота більше боролася з колумбійськими та мексиканськими кланами. І тому, як вважають автори цього аналізу, впродовж останнього десятиліття складалася ситуація, що сприяла світовому посиленню українських і російських злочинних груп.
Кроме бла-бла есть что-то по сути моего вопроса? Ваши коллеги привели один Ставицкого на которого, как и на многих других членов правительства Януковича бравый генпрокурор Луценко ,ничего не представил не только в Израиль ,но и в Интерпол, поэтому они давно сняты с розыска. Про поляка вообще ничего из статьи непонятно. Какие-то прокуроры ездили в Израиль. но с чем они ездили непонятно. А вот за жидо-массонов положен бан который любительница УНА-УНСО раздает при случае мне "за разжигание межнациональной ненависти", но этот персонаж "европейского форума" явно его не получит.
Ой+ написав:Пам'ятаю карикатуру на Звягільського, що везе грузовик готівки доларовій на землю обітовану:
Юхима Звягільського звинувачували у зловживанні службовим становищем та вивезенні 300 млн доларів нелегальної готівки до Ізраїлю. Депутат близько трьох років жив у Ізраїлі, побоюючись переслідування в Україні. https://www.bbc.com/ukrainian/features-40567437
Це було в ті часи, коли пересічні працювали за 10 доларів на місяць фантастична сума.
А что же тогда вполне украинские президенты Кравчук и Кучма с их украинскими прокурорами не вернули ни Звягильского который после таких преступлений еще и стал депутатом ВР, ни пресловутые вывезенные 300 млн?
shapo написав:Кроме бла-бла есть что-то по сути моего вопроса?
По суті - строк давності по фінансовим злочинам 5-10 років, які дуже легко відсидіти в Ізраїлі, з ізраїльськім паспортом, а потім з чистим сумлінням повернутись в Україну, якщо є за чим. І не треба тут бла-бла-бла про криштально чесних українських євреїв і антисемітів українців, які сплять і бачать, щоб їх всіх незаконно пересаджати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
yanyura написав:Насчет "посміхається" - вы никогда в жизни не встречались с таким, что человек рассказывая о каких-то своих крупных неприятностях, улыбается? Это давно известная особенность психологии человека - идет защитная реакция организма, которая, в т.ч. может проявляться прямо противоположным событию образом, вместо плача смехом, вместо озабоченности улыбкой.
Так він психічно хворий? Президент повинен бути лицем нації, а не блазнем.
shapo написав:А вот за жидо-массонов положен бан который любительница УНА-УНСО раздает при случае мне "за разжигание межнациональной ненависти", но этот персонаж "европейского форума" явно его не получит
Так ти пишеш якусь муйню про Україну, ще й в приклад приводиш агресора росію. Звісно тобі бан на українському форумі. Можу відкрито додати, що скеарга моя була обгрунтована Законодавством України.