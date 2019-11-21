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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:52
Украина - третья самая коррумпированная страна мира, - Трамп
Після Раші і США!
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:52
Перес де Куэльяр написав: shapo написав:
А вот за жидо-массонов положен бан который любительница УНА-УНСО раздает при случае мне "за разжигание межнациональной ненависти", но этот персонаж "европейского форума" явно его не получит
Так ти пишеш якусь муйню про Україну, ще й в приклад приводиш агресора росію. Звісно тобі бан на українському форумі. Можу відкрито додати, що скарга моя була обгрунтована Законодавством України.
Не нужно выдавать свой бред сивой кобылы за законодательство Украины
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shapo
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:54
shapo написав:
А что же тогда вполне украинские президенты Кравчук и Кучма с их украинскими прокурорами не вернули ни Звягильского который после таких преступлений еще и стал депутатом ВР, ни пресловутые вывезенные 300 млн?
Звягільський з Кравчуком цілком в гармонії до липня 1994 р. А тодішнє СБУ можливо також було під чужим контролем:
http://cripo.com.ua/opinion/?p=1144/ в 1996 году на заседании кабинета министров Израиля министр израильской полиции сообщил, что в 1994 году бывший и.о. премьера Ефим Звягильский, эмигрировав в Израиль, привез с собой значительную сумму. Ввезти деньги Звягильскому помогла спецслужба «НАТИВ». Присутствовавший на заседании руководитель «НАТИВа» Яков Кедми вынужден был признать, что он помог Звягильскому ввезти из Украины в Израиль 300 миллионов долларов.
Ведь те миллионы так и остались на израильских счетах. Уже на этом основании у меня есть все основания для обвинений Леонида Деркача в подрывной деятельности в пользу иностранного государства.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:45
Ой+ написав:
Звягільський з Кравчуком цілком в гармонії до липня 1994 р. А тодішнє СБУ можливо також було під чужим контролем:
http://cripo.com.ua/opinion/?p=1144/ в 1996 году на заседании кабинета министров Израиля министр израильской полиции сообщил, что в 1994 году бывший и.о. премьера Ефим Звягильский, эмигрировав в Израиль, привез с собой значительную сумму. Ввезти деньги Звягильскому помогла спецслужба «НАТИВ». Присутствовавший на заседании руководитель «НАТИВа» Яков Кедми вынужден был признать, что он помог Звягильскому ввезти из Украины в Израиль 300 миллионов долларов.
Ведь те миллионы так и остались на израильских счетах. Уже на этом основании у меня есть все основания для обвинений Леонида Деркача в подрывной деятельности в пользу иностранного государства.
Убогому бывшему подполковнику СБУ опубликовавший этот бред неплохо бы узнать, что НАТИВ вовсе не традиционная спецслужба типа Моссада или Шабака, а организация занимавшаяся вывозом евреев из стран ранее препятствующих им в свободном выезде.
А Яшка Кедми который сейчас присутствует на эфирах Соловьева такую чушь не мог нести на заседании правительства Израиля т. к. тогда бы не только своей синекурной должности лишился, но и сел бы за помощь в контрабанде
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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