Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:А вот за жидо-массонов положен бан который любительница УНА-УНСО раздает при случае мне "за разжигание межнациональной ненависти", но этот персонаж "европейского форума" явно его не получит
Так ти пишеш якусь муйню про Україну, ще й в приклад приводиш агресора росію. Звісно тобі бан на українському форумі. Можу відкрито додати, що скарга моя була обгрунтована Законодавством України.
Не нужно выдавать свой бред сивой кобылы за законодательство Украины
shapo написав:А что же тогда вполне украинские президенты Кравчук и Кучма с их украинскими прокурорами не вернули ни Звягильского который после таких преступлений еще и стал депутатом ВР, ни пресловутые вывезенные 300 млн?
Звягільський з Кравчуком цілком в гармонії до липня 1994 р. А тодішнє СБУ можливо також було під чужим контролем:
http://cripo.com.ua/opinion/?p=1144/ в 1996 году на заседании кабинета министров Израиля министр израильской полиции сообщил, что в 1994 году бывший и.о. премьера Ефим Звягильский, эмигрировав в Израиль, привез с собой значительную сумму. Ввезти деньги Звягильскому помогла спецслужба «НАТИВ». Присутствовавший на заседании руководитель «НАТИВа» Яков Кедми вынужден был признать, что он помог Звягильскому ввезти из Украины в Израиль 300 миллионов долларов. Ведь те миллионы так и остались на израильских счетах. Уже на этом основании у меня есть все основания для обвинений Леонида Деркача в подрывной деятельности в пользу иностранного государства.
Ой+ написав:Звягільський з Кравчуком цілком в гармонії до липня 1994 р. А тодішнє СБУ можливо також було під чужим контролем:
http://cripo.com.ua/opinion/?p=1144/ в 1996 году на заседании кабинета министров Израиля министр израильской полиции сообщил, что в 1994 году бывший и.о. премьера Ефим Звягильский, эмигрировав в Израиль, привез с собой значительную сумму. Ввезти деньги Звягильскому помогла спецслужба «НАТИВ». Присутствовавший на заседании руководитель «НАТИВа» Яков Кедми вынужден был признать, что он помог Звягильскому ввезти из Украины в Израиль 300 миллионов долларов. Ведь те миллионы так и остались на израильских счетах. Уже на этом основании у меня есть все основания для обвинений Леонида Деркача в подрывной деятельности в пользу иностранного государства.
Убогому бывшему подполковнику СБУ опубликовавшему этот бред неплохо бы узнать, что НАТИВ вовсе не традиционная спецслужба типа Моссада или Шабака, а организация занимавшаяся вывозом евреев из стран ранее препятствующих им в свободном выезде. А Яшка Кедми который сейчас присутствует на эфирах Соловьева такую чушь не мог нести на заседании правительства Израиля т. к. тогда бы не только своей синекурной должности лишился, но и сел бы за помощь в контрабанде
Ой+ написав:Пам'ятаю карикатуру на Звягільського, що везе грузовик готівки доларовій на землю обітовану:
Юхима Звягільського звинувачували у зловживанні службовим становищем та вивезенні 300 млн доларів нелегальної готівки до Ізраїлю. Депутат близько трьох років жив у Ізраїлі, побоюючись переслідування в Україні. https://www.bbc.com/ukrainian/features-40567437
Це було в ті часи, коли пересічні працювали за 10 доларів на місяць фантастична сума.
... и продолжали за него многократно голосовать на выборах в ВР Избирался 8 раз Нет, наш народ еще не вышел из детского возраста ("детская болезнь левизны..." (с)).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
ЛАД написав:А чим він підживлюється у Польщі, яка попереду нас? Там вроде и евреев уже не осталось (по-моему, от слова совсем) и гаманці потолще наших (хотя Ваше объяснение, наверное, имеет основания).
Церквою і політиками: ....
Это всё понятно. Но lapay говорил о том, что у нас объясняется бедностью и невзгодами + олигархи-евреи. Есть на кого свалить. Классическая ситуация Германии начала 30-х (там, правда, были не олигархи, но зато много). Я писал, что такое объяснение, возможно, верно, но только отчасти, и привёл в пример Польшу, где живут заметно лучше нас + евреев практически не осталось (вообще, не говоря уж об олигархах). А антисемитизм почище нашего. Т.е. объяснение lapay, как минимум, не полное.
P.s. Сама активность при обсуждении этого вопроса свидетельствует о том, что далеко не всё в порядке в королевстве Датском.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lapay написав:..... Не важливо, чим займаються правоохоронні органи - поки Ізраїль видасть своїх/наших криштально чесних, пройде строк давності.
Важливо! Срок давности Вы (и никто другой) так и не назвали. Не думаю, что при хищениях в особо крупных размерах он мал. И, к примеру, в случае с Звягильским, если бы расследование провели и доказали его вину, его хотя бы не избирали в ВР.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Кстати, тут обсуждали вопрос о картах и yanyura дал ссылку на сайт. Так вот, там был, например, такой пост:
Так это и хорошо. Путь мы орки они эльфы. Пусть мы остроконечники, они тупоконечники. Пусть мы синие, они оранжевые. Пусть мы ад, они рай... Неважно, главное раскол... Это ключевое... А там где есть раскол, там есть сепаратизм. Это нужно нам, но не нужно им, но они не догадываются о том, что его взращивают. Я без претензий, пусть раскалывают общество, а как и на кого мы делимся это уже вопрос десятый.
zРадио написав:....... Вагон скорби нужен не семье погибшего, а пересам и лапаям - для пафосных речей за ужином и елейных комментариев на finance.ua
Не-а. Им всё равно. Не будет соболезнования - "как так? да как он посмел!". Будет - "да вы посмотрите, какое у него лицо при этом было"! и вообще, это он с опозданием среагировал на критику." Главное - обгадить. Было бы желание, а повод найдётся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.